Air Liquide: le fonds activiste Elliott annonce une "exposition significative", salue le plan stratégique

Le fonds activiste Elliott a annoncé mardi avoir une "exposition économique significative" dans Air Liquide, et a salué le plan stratégique dévoilé lundi par l'entreprise, estimant toutefois que le programme de rachat d'actions "devrait commencer immédiatement".

( AFP / KIRAN RIDLEY )

"Elliott salue les initiatives créatrices de valeur annoncées lundi dans le cadre du nouveau plan stratégique d'Air Liquide, (...) et son tout premier programme de rachat d'actions d'envergure, qui, selon nous, devrait débuter immédiatement", indique le fonds dans un communiqué.

"Nous considérons ces annonces comme une première étape positive, avec des objectifs qui reflètent l'approche traditionnellement prudente (d'Air Liquide) et laissent entrevoir un potentiel de surperformance significatif", a ajouté Elliott.

Début septembre, le Financial Times avait révélé la présence au capital d'Air Liquide du fonds activiste américain Elliott, ce qui n'avait depuis été ni confirmé ni démenti.

Des fonds d'Elliott "détiennent une exposition économique significative dans Air Liquide", déclare mardi le fonds, sans plus de précisions.

Cette catégorie de fonds entend valoriser son investissement en demandant des changements dans le fonctionnement de l'entreprise ciblée pour en améliorer la performance économique. Cela fait généralement monter le cours de Bourse et permet au fonds de faire une plus-value à la revente.

Dans le cas d'Air Liquide, certains experts ont souligné un niveau de rentabilité inférieur à celui du concurrent multinational Linde.

Dans son communiqué, Elliott assure qu'il "se réjouit de poursuivre un dialogue constructif avec Air Liquide, tandis que l'entreprise s'efforce de combler les écarts de marge et de valorisation avec ses concurrents et de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires".

Le géant français des gaz industriels Air Liquide a annoncé lundi son nouveau plan stratégique, dans le cadre duquel il prévoit de renforcer "considérablement" la rémunération de ses actionnaires d'ici 2030. Il prévoit de lancer un rachat d'actions de quatre milliards d'euros d'ici 2028, présenté comme une première et qui s'ajoute à "une politique de dividende régulier et soutenu".

Air Liquide emploie 65.000 personnes dans 59 pays et a réalisé en 2025 un bénéfice net record, à 3,5 milliards d'euros pour 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Son rôle de prestataire de gaz, technologies et services à d'autres industriels, est discret mais essentiel.

Il fournit notamment en gaz les fabricants de puces et de mémoire, notamment asiatiques, incontournables dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle et de la construction de centres de données.