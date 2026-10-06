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COMPAGNIE DE L'ODET : Les résistances sont proches
information fournie par TEC 06/10/2026 à 11:38

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SYNTHESE

Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques sont très élevés, ce qui confirme les risques en cas de retournement brutal. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le titre est orienté à la hausse. Il est au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. La moyenne mobile à 20 jours est supérieure à la moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 940.2 EUR, puis à 898.18 EUR et la résistance est à 1108.3 EUR, puis à 1150.32 EUR.


Dernier cours : 1028
Support : 940.2 / 898.18
Resistance : 1108.3 / 1150.32
Opinion court terme : neutre
Opinion moyen terme : positive

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Valeurs associées

COMP DE L'ODET
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COPYRIGHT 2026 TEC - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. TEC est une analyse de la situation technique d'un actif à un instant donné et qui est susceptible de changer à tout moment. Les notions de support et de résistance sont issues des principes élémentaires de l'analyse technique. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou à acheter. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition.

Cette analyse a été élaborée par TEC et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2026 à 11:38:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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