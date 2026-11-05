ICAPE Holding : Forte accélération, portée par les prix

Publication du chiffre d’affaires du T3 2026
ICAPE a publié un chiffre d’affaires de 68,7 M€ au T3 2026, en hausse de +36,4 % en données publiées et de +34,2 % en organique à change constant, nettement au-dessus de notre estimation de 61,0 M€ (+21,0 %). C’est le troisième trimestre consécutif d’accélération, après +2,2 % au T1 et +22,9 % au T2 ; sur neuf mois, le chiffre d’affaires atteint 182,0 M€ (+20,5 %). Le carnet de commandes établit un record à 119,8 M€ au 30 septembre (+145,5 %), puis à 152,9 M$ au 31 octobre. Le Groupe confirme ses objectifs 2026.
Perspectives et estimations
Pour 2026, le Groupe vise toujours une croissance du chiffre d’affaires d’au moins +18 %, dont environ +18 % en organique, et une marge d’EBIT autour de 6 %. Avec 182,0 M€ réalisés sur neuf mois, un T4 de 54,4 M€, en hausse de +10,3 %, suffirait à atteindre l’objectif, quand le T3 a progressé de +36,4 %. Le Groupe anticipe la poursuite des tensions sur la chaîne d’approvisionnement au moins jusqu’au T1 2027. Le Capital Markets Day du 24 novembre présentera de nouveaux objectifs à moyen terme.
Nous relevons légèrement notre chiffre d’affaires 2026e, à 241,6 M€ (+20,6 %) contre 239,9 M€, soit bien moins que l’avance de 7,7 M€ prise au T3 : nous restons prudents sur le T4, l’allongement des délais étalant la facturation du carnet. Notre T4 2026e de 59,6 M€, croissance externe comprise, reste au-dessus des 54,4 M€ qu’implique la guidance. Nous retenons 265,7 M€ en 2027e (+10,0 %, vs 264,3 M€) et laissons 2028e inchangé à 250,3 M€, année où nous anticipons toujours le contrecoup d’un niveau de commandes exceptionnel. Notre EBITA 2026e passe à 18,0 M€ (vs 17,5 M€), soit 7,4 % du chiffre d’affaires, et notre marge d’EBIT à 6,5 % (vs 6,4 %), pour un objectif d’environ 6 %. Ce léger relèvement ne compense pas, dans notre valorisation, le repli des multiples des comparables.
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