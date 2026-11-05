ArcelorMittal grimpe après un Ebitda supérieur aux attentes, soutenu par l'Europe

Logo du sidérurgiste ArcelorMittal près de Paris

ArcelorMittal, deuxième sidérurgiste mondial, grimpe ‌en Bourse jeudi après avoir publié un Ebitda trimestriel supérieur aux attentes, porté par ses investissements de ​croissance, l'optimisation de ses actifs et l'amélioration de l'activité européenne.

Le groupe basé au Luxembourg a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 2,02 milliards de dollars (1,79 milliards d'euros) au troisième trimestre, ​contre 1,51 milliard un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 1,97 milliard de dollars, selon un consensus Visible Alpha fourni par ​le groupe.

Vers 09h01 GMT, le titre grimpait de ⁠4,9%, se hissant en tête de l'indice vedette CAC 40, lui-même en hausse de 1,14% au ‌même moment.

Les analystes de JP Morgan ont déclaré jeudi que les résultats confortaient leur scénario d'une poursuite de l'amélioration des bénéfices du groupe, soulignant que tous ​les hauts fourneaux européens d'ArcelorMittal étaient ‌de nouveau en activité après l'entrée en vigueur des nouveaux contingents tarifaires ⁠européens, un signal positif pour le marché régional de l'acier.

Selon Jefferies, ArcelorMittal est "bien placé pour tirer parti de la régionalisation croissante des marchés mondiaux de l'acier et du renforcement du soutien des pouvoirs publics ⁠au secteur".

Le courtier note ‌également que les commentaires du groupe sur le quatrième trimestre sont plus favorables ⁠qu'attendu et devraient se traduire par une amélioration séquentielle de l'Ebitda grâce à l'élargissement des marges.

ESPOIRS ‌SUR LES MESURES COMMERCIALES DE L'UE

ArcelorMittal a toutefois accusé une perte nette de 391 millions ⁠de dollars sur la période, affectée par des dépréciations d'actifs et de ⁠charges exceptionnelles liées à ‌la mise à l'arrêt de ses activités de Kryvyi Rih en Ukraine.

Le groupe a déclaré que le ​renforcement des mesures commerciales de l'Union européenne commençait ‌à rééquilibrer le marché européen de l'acier.

"Les bénéfices complets des changements observés en Europe se refléteront à partir de l'an prochain", ​a déclaré le directeur général (CEO) Aditya Mittal, ajoutant que les mesures commerciales adoptées au Canada et au Mexique laissaient également présager une année solide pour les activités nord-américaines. Le groupe a ⁠indiqué que l'ensemble de ses hauts fourneaux européens étaient désormais de nouveau en activité.

ArcelorMittal, qui a par ailleurs réitéré ses perspectives à moyen terme, s'attend à une accélération de la croissance de ses expéditions de produits plats au quatrième trimestre, avec une hausse de plus de 10% sur un an ("double-digit year-on-year increase"). Les expéditions du groupe au second semestre 2026 devraient dépasser celles du premier semestre.

(Rédigé par Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)