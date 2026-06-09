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ICAPE Group - Entrée au capital d’un nouvel investisseur institutionnel à la suite de la Cession par M. Thierry BALLENGHIEN d’un bloc de titres hors marché représentant 1,85% du capital
information fournie par Boursorama CP 09/06/2026 à 18:00

Fontenay-aux-Roses, France, 18h00 CEST, le 9 juin 2026 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électroniques à façon, annonce ce jour l’acquisition d'une participation dans son capital par le fonds Farringdon European Opportunities, domicilié au Luxembourg, suite à la cession hors marché, par son président et fondateur, M. Thierry Ballenghien, d'un bloc de 150 000 actions, marquant une nouvelle étape de son développement.

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