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Icape annonce l’initiation de la couverture de son titre par Euroland
information fournie par Boursorama CP 06/10/2026 à 19:15

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Fontenay-aux-Roses, France, le 6 octobre 2026 à 18h00 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électroniques à façon, annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par Euroland Corporate.





Euroland Corporate, expert de l’analyse financière des sociétés Small & Mid Caps, a initié ce jour la couverture d’ICAPE holding par une note de recherche recommandant le titre à l’achat, avec un cours cible de 16,7 €.



Cette initiation de couverture vient renforcer la visibilité d’ICAPE auprès des investisseurs institutionnels et individuels. Elle met en avant les perspectives de croissance du Groupe, son positionnement sur le marché mondial des circuits imprimés ainsi que les leviers de création de valeur identifiés par l’analyste.



Euroland Corporate assure actuellement la couverture d’une cinquantaine de sociétés cotées, représentant des capitalisations boursières comprises entre 10 millions et 2,5 milliards d’euros.



L’étude d’initiation est disponible en ligne sur le lien suivant : Research Hub - FR - EuroLand Corporate (https//www.elcorp.com/research-hub/)



Le titre ICAPE holding est par ailleurs couvert par trois sociétés : IDMidCaps, Kepler Cheuvreux et TPICAP.

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