Icahn Enterprises recule après l'annonce d'une perte plus importante au deuxième trimestre et d'une baisse de sa valeur nette d'inventaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action de la société d'investissement Icahn Enterprises IEP.O recule de 4 % à 7,43 dollars

** La société annonce une perte attribuable à IEP de 355 millions (XX millions d'euros) de dollars pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 165 millions (XX millions d'euros) de dollars pour la même période de l'année précédente

** La valeur liquidative indicative s'élevait à environ 2,6 milliards (XX milliards d'euros) de dollars au 30 juin, soit une baisse de 765 millions (XX millions d'euros) de dollars par rapport au 31 mars

** "Nos résultats de ce trimestre ont été affectés par des événements géopolitiques exceptionnels qui ont eu un impact disproportionné sur notre exposition longue dans le secteur du raffinage par rapport aux marges de craquage et à d’autres positions courtes sur les raffineries", a déclaré Carl Icahn, président d’IEP

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 1,9 % depuis le début de l'année