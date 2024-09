Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: un vaste projet immobilier remporté en Avignon information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Icade et Nexity ont annoncé vendredi avoir remporté un appel à projets en vue de réaliser un projet immobilier mixte d'envergure situé à proximité de la gare TGV d'Avignon.



L'ensemble 'Inspir'Avignon', d'une surface de 43.000 m2, vise à transformer la zone en un quartier de vie accueillant à la fois des entreprises, des artisans, des restaurants et des bars, tout en respectant la biodiversité locale.



Il doit également comporter 321 logements familiaux, une colocation pour personnes en situation de handicap et 4.100 m2 d'espaces de co-working.



Icade et Nexity précisent que le dépôt de la demande de permis d'aménager est prévu en 2025 auquel succédera le dépôt des demandes de permis de construire, avec un lancement des travaux attendu d'ici à 2026.





Valeurs associées ICADE 25,08 EUR Euronext Paris +1,79%