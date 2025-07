Icade sous pression : Goldman Sachs dégrade à Vendre

(AOF) - Plus fort repli de l'indice SBF120, l'action Icade perd 3,10% à 20,66 euros, pénalisée par la dégradation de recommandation de Goldman Sachs. Selon une source de marché, la banque américaine a abaissé sa recommandation de Neutre à Vendre et son objectif de cours de 19 euros à 18 euros. Goldman Sachs s'inquiète des faibles perspectives de croissance de la France et de la dégradation de la demande pour l'immobilier de bureaux à Paris. Icade dévoilera ses résultats semestriels le 23 juillet après Bourse.

Les points forts de la valeur

- Agilité du modèle d’affaires « ReShapE » :

- activité foncière : reconversion en hôtels ou logements des actifs (14 % du portefeuille) ne satisfaisant pas aux critères de centralité, qualité de services et réduction du pipeline,

- promotion : face à la chute du marché résidentiel français, priorité aux ventes en blocs, aux réhabilitations, à la construction en bois bas carbone et partenariat avec Cardinal Campus pour accroître la création de valeur en logements étudiants,

- diversification dans les data centers et le logement locatif intermédiaire,

- focus sur la solidité financière via la forte diminution du fonds de roulement et l’allongement de la durée de la dette,

- innovation offensive :

- 3 thèmes -habitat de demain, bureau du futur (proptech, coworking et tiers-lieux) et santé & bien-être en ville,

- 3 piliers : intrapreneuriat, co-innovation par incubation de start-ups, via Paris&Co, Creative Factory ou H7..., partenariats territoriaux et industriels ;

- Stratégie environnementale « Low Carbon by Icade » visant la neutralité carbone totale en 2050 :

- objectif intermédiaire 2030 : réduction de 60 % vs 2019,

- réduction de l’empreinte avec les partenaires via un fonds climat doté de 2,5 M€ et compensation des émissions résiduelles et un plan d’investissements 2022-26 de 100 M€,

- biodiversité positive : 100% des parcs d’affaires et + 50 % des constructions,

- intégration des critères ESG dans les emprunts (100 % dans les lignes de crédit) ;

- Pipeline de développement du tertiaire de 872 M€ lancé, 286 M€ restant à réaliser et carnet de commandes de la promotion stable à 1,6 Md€ ;

- Situation financière tendue avec un ratio LTV en hausse 36,5 % et un effet de levier de 10, contrebalancée par des liquidités de 2,6 Mds€ couvrant 5 années de service de la dette et la perspective, d’ici 2026, du solde du produit de cession d’Icade Santé, soit 1,3 Md€.

- Cinquième foncière française et première en Europe pour les bureaux et parcs d’affaires, avec un portefeuille immobilier d’une valeur de 6,4 Mds€ ;

- Groupe immobilier intégré organisé en 2 pôles : promotion et foncière tertiaire, dont bureaux pour les ¾ et parcs tertiaires ;

- Revenus répartis entre 369 M€ de revenus locatifs pour la foncière et 1,2 Md€ pour la promotion ;

- Ambition : recentrage sur l’activité de bureaux et la promotion et adaptation aux nouveaux besoins, en termes de résidences étudiantes, data centers et mixité des locaux d’activité ;

- Parc de bureaux et d’affaires situés à 95 % en Ile-de-France - 20 % à Paris et 1/4 à la Défense ;

- Capital contrôlé à 39,2 % par la Caisse des Dépôts, devant le Crédit Agricole avec 18,85 %, Frédéric Thomas dirigeant le conseil de 15 administrateurs, Nicolas Joly étant directeur général ;

Enjeux

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 60,1 € et du taux d’occupation financier, de 64,6 %, tous deux en repli en 2024 ;

- Indexation des loyers sur le coût de la construction favorable à la progression des revenus mais normalisation du marché locatif à des niveaux encore inférieurs à ceux de 2022 ;

- Retombées de l’acquisition, pour 50 M€, auprès de Casino de 11 sites immobiliers à convertir en sites mixtes ;

- Après une hausse de 1,2 % des revenus au 1 er trimestre, objectif 2025 confirmé d’un auto-financement libre courant entre 3,4 et 3,6 € par action ;

- Anticipations 2028 : 1,8 Md€ d’investissements, 120 M€ de loyers additionnels et 1,7 Md€ de remboursement de dette ;

- Dividende 2024 en baisse à 4,31 €, versé en mars et juillet.