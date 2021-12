Icade santé poursuit sa croissance en Allemagne avec ORPEA

Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



Icade Santé et ORPEA, leader mondial de la dépendance, ont signé des promesses portant sur l’acquisition des murs de trois maisons de retraite neuves en Allemagne pour un montant total d’environ 57 M€ (droits inclus).



Le portefeuille de trois actifs, de grande qualité et offrant des prestations haut de gamme, totalise 254 lits de maisons de retraite médicalisées et 95 appartements services pour une surface totale de

c. 20 000 m².