Icade: lanterne rouge du SBF 120, Goldman passe à la vente information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - L'action Icade recule ce jeudi à la Bourse de Paris après que Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à 'vendre' contre 'neutre' jusqu'à présent, inquiet d'une possible remontée du taux d'inoccupation du fait de la prochaine arrivée à expiration de certains baux.



Vers 10h45, le titre du promoteur immobilier cède 3,6%, lanterne rouge du SBF 120 en hausse de 0,6% au même moment.



Goldman Sachs justifie sa dégradation par la morosité de la croissance en France, que la banque d'affaires anticipe en moyenne à 0,8% chaque année d'ici à 2027, soit l'une des performances les plus basses de la zone euro.



Le bureau d'études redoute que ce ralentissement se traduise par un affaiblissement de la demande et à une détérioration du marché parisien de l'immobilier de bureaux.



Les analystes disent également craindre d'éventuelles résiliations de contrats, notamment à horizon 2027 de la part de KPMG qui loue 40.000 m2 dans la tour Eqho située à La Défense.



Goldman indique avoir abaissé en conséquence son objectif de cours de 19 à 18 euros.





