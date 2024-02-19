Icade annonce un plan d'allocation de ressources estimé à €4,2 mds pour 2024-2028

Icade SA ICAD.PA :
* ICADE SA ANNONCE SON PLAN STRATÉGIQUE POUR 2024-2028 RESHAPE
* POUR 2028: POURSUIVRE L’ADAPTATION DU PORTEFEUILLE DE BUREAUX À L’ÉVOLUTION DE LA DEMANDE
* POUR 2028: ACCÉLÉRER LA DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE EN COHÉRENCE AVEC LES BESOINS CROISSANTS DE MIXITÉ
* POUR 2028: CONSTRUIRE LA VILLE 2050, MIXTE, INNOVANTE ET DURABLE
* POUR 2028: MAINTENIR UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE VIA UNE ALLOCATION DE CAPITAL ÉQUILIBRÉE
* SUR 2024-2028, LE PLAN D’ALLOCATION À 4,2 MD€ VISE UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS ET UNE RÉDUCTION DE LA DETTE DU GROUPE
* SUR 2024-2028: DES INVESTISSEMENTS POUR C. 1,8 MD€10 , REPRÉSENTANT C. 120 M€ DE LOYERS ADDITIONNELS ESTIMÉS À HORIZON 2028
* SUR 2024-2028: DES REMBOURSEMENTS DE DETTE POUR C. 1,7 MD€
* SUR 2024-2028: DES DIVIDENDES, AU TITRE DE LA CESSION DES ACTIVITÉS DE SANTÉ, ESTIMÉS À C. 0,7 MD€ (INCLUANT C. 0,4 MD€ LIÉ À LA RÉALISATION DE LA PREMIÈRE ÉTAPE DE LA CESSION)
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(Rédaction de Gdansk)
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