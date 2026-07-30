 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Icade acquiert une participation de 81,5% dans Comet
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 18:13
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Icade SA ICAD.PA :

* ANNONCE L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DE 81,5% DANS COMET

Texte original tinyurl.com/3zc22td5 Pour plus de détails, cliquez sur ICAD.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ICADE
19,7400 EUR Euronext Paris +0,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 485,64 +0,92%
SANOFI
72,77 -8,95%
2CRSI
26,58 +11,40%
SOCIETE GENERALE
81,1 +5,71%
Pétrole Brent
89,01 -1,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank