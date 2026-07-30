Icade acquiert une participation de 81,5% dans Comet

Icade SA ICAD.PA :
* ANNONCE L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DE 81,5% DANS COMET
Texte original tinyurl.com/3zc22td5 Pour plus de détails, cliquez sur ICAD.PA
(Rédaction de Gdansk)
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La journée de jeudi a été la première "un peu optimiste" depuis que s'est déclenché, le 22 juillet, le mégafeu qui a brûlé 42.000 hectares en Gironde, a estimé jeudi la préfète Sophie Brocas.
Un "cap" a été franchi en Gironde jeudi, les autorités saluant une première journée "un peu optimiste" après plus d'une semaine de lutte acharnée des pompiers et 42.000 hectares de forêt partis en fumée, même s'il est encore trop tôt pour savoir quand l'incendie ... Lire la suite
Un retour à la normale s'est amorcé jeudi sur le front des incendies en France, notamment en Gironde où 84.000 personnes ont été autorisées à regagner leur domicile dans neuf communes, mais le risque de feux "reste extrêmement important" en raison de la sécheresse, ... Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi, résiliente à l'image de l'économie française au deuxième trimestre, malgré le choc extérieur de la guerre au Moyen-Orient, grâce aux résultats d'entreprises majoritairement salués par les investisseurs. L'indice du ... Lire la suite
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