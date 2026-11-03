Ibotta bondit alors que ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre dépassent les estimations

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3 novembre - ** Le cours de l'action Ibotta ( IBTA.N ), plateforme de promotions numériques et de cashback, bondit de 30 % à 65,2 dollars, atteignant son plus haut niveau depuis février 2025

** La société soutenue par Walmart prévoit pour un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 94 et 98 millions de dollars, largement supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 94,86 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elle affiche un Ebitda ajusté de 23,8 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 13,5 millions de dollars

** L'entreprise annonce un chiffre d'affaires de 97,8 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 88,68 millions de dollars

** Le directeur général Bryan Leach explique que les résultats du troisième trimestre ont bénéficié d’une augmentation des remises en argent et des offres promotionnelles financées par les annonceurs

** Sur 9 courtiers, 1 recommande d'"acheter" le titre, 6 de "conserver" et 2 de "vendre"; leur objectif de cours médian est de 38 dollars – données LSEG

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, l'action IBTA a presque triplé depuis le début de l'année