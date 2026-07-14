IBM recule après des résultats préliminaires du deuxième trimestre inférieurs aux attentes ; les valeurs des éditeurs de logiciels chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 juillet - ** Les actions d'International Business Machines Corp IBM.N ont chuté d'environ 18% mardi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que la société a annoncé un chiffre d'affaires préliminaire pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations des analystes
** La société table sur un chiffre d'affaires de 17,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, inférieur à l'estimation consensuelle de 17,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG
** Les actions des éditeurs de logiciels américains reculent: ServiceNow NOW.N perd 4,7%, Salesforce CRM.N recule de 5%, Accenture ACN.N baisse de 5,5%, Intuit INTU.O recule de 3%, Oracle ORCL.N perd 1,4%, Atlassian TEAM.O recule de 4% et Adobe ADBE.O cède 3,3%
** IBM devrait publier ses résultats trimestriels après la clôture du marché le 22 juillet
** Depuis le début de l’année, l’action IBM a reculé d’environ 2%, sous-performant ainsi la hausse de 9,8% enregistrée par l’indice S&P 500 .SPX
** La recommandation moyenne des 26 analystes couvrant le titre est “acheter” et leur objectif de cours médian est de 293 dollars
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