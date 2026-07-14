IBM prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le deuxième trimestre

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IBM IBM.N a annoncé mardi qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires de 17,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, selon des résultats préliminaires.

Les analystes s'attendent à ce que la société annonce un chiffre d'affaires de 17,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action de la société a chuté de 14 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.