IBM prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
IBM IBM.N a annoncé mardi qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires de 17,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, selon des résultats préliminaires.
Les analystes s'attendent à ce que la société annonce un chiffre d'affaires de 17,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.
L'action de la société a chuté de 14 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.
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