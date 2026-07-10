IBM obtient une note « neutre » alors que Susquehanna lance sa couverture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juillet - ** La société de courtage Susquehanna lance sa couverture de la société de logiciels et de conseil IBM IBM.N avec une note « neutre » et un objectif de cours de 303 dollars

** Le titre recule de 1% à 292,41 dollars

** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse de 2,6% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Susquehanna cite comme points positifs l'activité d'IBM dans le domaine de l'informatique quantique, une croissance « durable » à deux chiffres de son chiffre d'affaires logiciel et une forte génération de flux de trésorerie disponible ** La société craint que le marché ne considère les 12,5 milliards de dollars de commandes d’IBM dans le domaine de l’IA comme des revenus issus des logiciels, alors qu’elle estime qu’environ 80% de ce montant provient de la division Conseil d’IBM

** 25 analystes attribuent en moyenne la recommandation « acheter » au titre; le cours-cible médian s’établit à 287,09 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre IBM était stable depuis le début de l'année