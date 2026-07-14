IBM met en garde contre l'impact du boom de l'IA sur les budgets logiciels ; les actions s'effondrent dans le sillage de la chute du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Évolution du cours de l'action)

IBM IBM.N a déclaré avoir « peiné » dans son adaptation à la réorientation des dépenses des entreprises, qui privilégient désormais les infrastructures de centres de données au détriment des logiciels, et a annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations, ce qui constitue à ce jour le signe le plus évident de l'impact croissant de l'IA sur le secteur.

Cet avertissement a provoqué une chute de 22% du cours de l’action IBM et une vague de ventes massives dans l’ensemble du secteur des logiciels. Il a également entraîné les contrats à terme sur le Dow Jones à la baisse, tandis que l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector a perdu plus de 4%.

Les investisseurs du secteur des logiciels sont depuis longtemps sur le qui-vive, craignant que les outils d’IA capables d’automatiser les tâches routinières ne constituent une menace existentielle pour l’industrie. L’annonce de mardi a montré que même l’essor des dépenses consacrées aux serveurs, aux puces et aux équipements réseau destinés à l’IA grignotait les budgets alloués aux logiciels.

« Au cours des dernières semaines de juin, nous avons constaté que nos clients réorientaient leurs dépenses d’investissement trimestrielles vers l’achat de serveurs, de solutions de stockage et de mémoire afin de s’assurer de disposer d’infrastructures, dont l’offre est limitée, avant les hausses de prix attendues », a déclaré Arvind Krishna, directeur général d’IBM, dans une lettre adressée aux investisseurs.

« Bien que nous ayons anticipé dans nos prévisions un certain impact lié à la chaîne d’approvisionnement, nous n’avions pas prévu l’ampleur de cette réorientation des dépenses d’investissement », a déclaré Arvind Krishna, ajoutant que l’entreprise avait « peiné » à s’adapter assez rapidement et que « de nombreux contrats importants » n’avaient pas pu être conclus comme prévu.

Selon les résultats préliminaires, la société table sur un chiffre d’affaires de 17,2 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation des analystes de 17,86 milliards de dollars, d’après les données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action ajusté devrait s’établir à 2,93 dollars, contre une estimation de 3,02 dollars.

« C’est une période difficile pour IBM et les valeurs du secteur des logiciels… La grande question sera de savoir combien de temps durera cette réorientation vers les infrastructures et la cybersécurité », a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group.

« Quelques mois supplémentaires pourraient être supportables, mais au-delà, de sérieuses questions se poseront à nouveau concernant les valeurs du secteur des logiciels. »

Microsoft MSFT.O , ServiceNow NOW.N , Salesforce CRM.N et Intuit INTU.O ont reculé de 3% à 5%.

IBM devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 22 juillet.