IBM et Together AI concluent un accord de 240 millions de dollars portant sur un cluster d'inférence IA équipé de technologies Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la direction aux paragraphes 5 et 6) par Anhata Rooprai

IBM IBM.N et la start-up Together AI ont signé un accord pluriannuel d’une valeur de 240 millions de dollars visant à construire un cluster d’intelligence artificielle à grande échelle sur IBM Cloud à l’aide des systèmes Nvidia NVDA.O , ont annoncé mardi les deux entreprises.

Ce cluster assurera l’inférence pour des modèles d’IA open source, qui ont gagné en popularité alors que les entreprises cherchent à maîtriser les coûts liés à l’IA et s’inquiètent des incidents de cybersécurité impliquant des modèles d’Anthropic, d’OpenAI et de Meta META.O .

L’inférence, processus consistant à exécuter des modèles d’IA entraînés pour générer des réponses, est devenue l’un des principaux moteurs de la demande en capacité de calcul, incitant les fournisseurs de cloud et les fabricants de puces à investir des milliards de dollars dans l’extension des infrastructures d’IA.

Le cluster hébergé sur IBM Cloud utilisera les systèmes HGX B300 de Nvidia, qui associent les nouveaux processeurs Blackwell du fabricant de puces à son équipement réseau Ethernet Spectrum-X. Nvidia a indiqué que les puces Blackwell sont optimisées pour l’inférence IA.

Le cluster initial comptera environ 2 000 puces Nvidia Blackwell 300 et sera situé aux États-Unis, a déclaré Kai Mak, directeur des recettes de Together AI, lors d’un entretien avec Reuters.

« Nous pensons que ce cluster sera complet au moins deux à trois mois à l’avance », a ajouté M. Mak. « Nous aurons atteint notre capacité maximale bien avant qu’il ne soit prêt à être mis en service. »

La plateforme de Together AI, basée à San Francisco, permet aux entreprises de former et d’exécuter des charges de travail d’IA sur des modèles ouverts tels que DeepSeek, MiniMax et Kimi, à des coûts inférieurs à ceux des systèmes fermés. Sa dernière valorisation s’élevait à 8,3 milliards de dollars en juillet .