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IBM et la NASA offrent la Lune dans un modèle d'IA open source
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 15:35
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IBM et la NASA annoncent la mise en oeuvre open source de leur NASA-IBM Lunar Foundation Model, l'un des premiers modèles de fondation d'intelligence artificielle accessibles publiquement pour l'exploration scientifique de la Lune, désormais disponible.

"Entraîné sur un vaste ensemble de données d'observations lunaires sélectionné par des chercheurs d'IBM et de la NASA, ce modèle peut aider les scientifiques à transformer des décennies de données complexes et multi-instruments en connaissances pour soutenir une installation humaine durable sur la Lune", expliquent-ils.

Selon eux, ce modèle surpasse de jusqu'à 23% les méthodes largement utilisées pour identifier les principales caractéristiques géographiques à la surface de la Lune, y compris les dépôts potentiels de glace, les cratères et les formations volcaniques.

Ce modèle prolonge une collaboration établie entre IBM et l'agence spatiale des Etats-Unis, qui transforme des données scientifiques précieuses en une base librement accessible à l'ensemble de la communauté scientifique pour favoriser la découverte.

En rendant ce modèle disponible en open source, IBM et la NASA permettent aux scientifiques et aux chercheurs d'accéder à des systèmes d'IA de pointe pour accélérer les progrès de l'exploration lunaire. Il rejoint la famille Prithvi de modèles de fondation ouverts, couvrant les domaines géospatial, météorologique, héliophysique et désormais lunaire.

"Ensemble, ces modèles font avancer une vision plus large : au lieu de construire un nouveau système algorithmique pour chaque question scientifique, les chercheurs peuvent partir d'un modèle partagé et l'adapter à de nouvelles tâches afin d'accélérer les découvertes dans différents domaines", affirme le groupe informatique.

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