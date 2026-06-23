IBM en hausse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à “surpondérer” et revu son objectif de cours à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action IBM IBM.N progresse de 3,17 % à 260,21 dollars en pré-ouverture, après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation sur le titre de “neutre” à “surpondérer”.

** La société de courtage estime que la demande pour la plateforme open source Red Hat, une filiale d’IBM, pourrait être faible en raison de la croissance atone du marché des serveurs, mais que cela sera compensé par le nombre croissant d’entreprises adoptant OpenShift, une plateforme développée par Red Hat pour créer et exécuter plus efficacement des applications dans le cloud

** La société de courtage relève son objectif de cours de 270 à 291 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 15,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** “Nous pourrions assister à une meilleure croissance et à une amélioration des marges dans le secteur du conseil, à mesure qu’IBM convertit son carnet de commandes de services sous forme de logiciels (Service-as-Software), soutenu par l’adoption commerciale de solutions de travailleurs numériques basées sur l’IA, qui représentent une part croissante de l’activité”, indique J.P. Morgan

** La recommandation moyenne de 25 analystes est “acheter”, avec un objectif de cours médian de 287,09 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, IBM affichait une baisse de 14,8 % depuis le début de l'année