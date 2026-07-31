IAG, propriétaire de British Airways, revoit à la baisse ses prévisions de capacité ; la facture de kérosène s'allège

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les coûts de carburant et les redevances sur les émissions ont bondi de près de 23 % au deuxième trimestre

* IAG indique que ses réservations pour le second semestre s'élèvent à environ 57 %

* IAG table désormais sur une capacité annuelle stable

* Ryanair et easyJet ont également signalé des pressions liées aux conflits

(Mise à jour avec l'évolution des cours boursiers, reformulation de l'article pour mettre l'accent sur la capacité) par Shashwat Awasthi et Joanna Plucinska

IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, a revu à la baisse vendredi ses prévisions de capacité pour 2026, tablant désormais sur une stabilité, après avoir annoncé une baisse de 16 % de son bénéfice au deuxième trimestre, affecté par la flambée des coûts du carburant et la baisse de la demande de voyages liée au conflit au Moyen-Orient.

Le cours de l’action a d’abord chuté d’environ 5 %, avant de réduire ses pertes pour s’établir en baisse de 1,6 % à 08h50 GMT. La révision à la baisse des prévisions de capacité a été compensée par un bénéfice trimestriel légèrement supérieur aux attentes des analystes et par une prévision de facture de carburant en légère baisse.

En mai, IAG avait prévu une croissance de sa capacité inférieure à 3 %.

Les compagnies aériennes européennes sont confrontées à une flambée des coûts du carburant depuis le début de la guerre, fin février. Les résultats d’IAG soulignent la pression et l’incertitude mises en évidence ce mois-ci par Ryanair

RYA.I et easyJet EZJ.L , alors que le conflit fait grimper les coûts et freine la demande de voyages.

La fin de la guerre ne se profilant pas à l'horizon, de nombreuses compagnies aériennes réévaluent leurs stratégies de couverture et renforcent le contrôle de leurs coûts, beaucoup d'entre elles réduisant leurs capacités.

COÛTS DU CARBURANT, TARIFS EN HAUSSE

Pour autant, IAG a cherché à afficher une image de stabilité, et les analystes ainsi que les investisseurs ne semblent pas s’être laissés déstabiliser par ces résultats, peu d’entre eux ayant revu leurs prévisions financières.

“Notre stratégie porte ses fruits. Notre présence sur différents marchés, ainsi que la diversité de nos marques et de nos offres clients, nous confèrent une grande résilience”, a déclaré le directeur général Luis Gallego lors d’une conférence de presse téléphonique.

IAG, qui détient également Iberia et Aer Lingus, a indiqué que ses coûts de carburant pour l’année se situeraient entre 8,3 et 8,6 milliards d’euros (9,6 à 9,9 milliards de dollars), soit un peu moins que les quelque 9 milliards d’euros prévus en mai.

Air France-KLM AIRF.PA a estimé jeudi que sa facture de carburant pour 2026 se situerait dans une fourchette similaire, à environ 8,9 milliards d’euros.

Toutes les compagnies aériennes du groupe IAG ont été touchées par la hausse des prix du carburant à partir du mois de mars, les coûts de carburant et les redevances sur les émissions ayant grimpé de près de 23 % au deuxième trimestre pour atteindre 2,22 milliards d’euros, a indiqué la société.

IAG s'appuie depuis longtemps sur la demande sur ses principales liaisons transatlantiques, qui reste solide grâce à une capacité croissante et à un niveau élevé de réservations en classe premium pour British Airways, a précisé le groupe.

Toutefois, le conflit au Moyen-Orient a pesé sur les résultats. La compagnie aérienne avait mis en garde en mai contre une réduction des bénéfices et des capacités.

La compagnie a indiqué que son taux de remplissage s’élevait à environ 57 % pour le second semestre, avec un chiffre d’affaires prévisionnel en ligne avec celui de l’année précédente. Elle continue de tabler sur la possibilité de compenser environ 60 % de la hausse de ses dépenses de carburant grâce à une augmentation des tarifs et à des mesures de réduction des coûts.

La compagnie aérienne a annoncé un résultat d’exploitation avant éléments exceptionnels de 1,41 milliard d’euros pour le trimestre, en baisse par rapport aux 1,68 milliard d’euros enregistrés un an plus tôt, mais légèrement supérieur aux 1,37 milliard d’euros prévus par les analystes dans un sondage réalisé par la société.

United Airlines UAL.O a déclaré ce mois-ci qu’elle allait devoir supporter près de 6 milliards de dollars de coûts supplémentaires de carburant cette année en raison d’une nouvelle flambée des prix du pétrole liée à la guerre, tandis que Ryanair et easyJet ont toutes deux fait état d’une baisse de leurs bénéfices. (1 dollar = 0,8692 euro)