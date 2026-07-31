IAG, propriétaire de British Airways, enregistre une baisse de 16 % de son bénéfice au deuxième trimestre en raison des répercussions de la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les coûts de carburant et les redevances sur les émissions ont bondi de près de 23 % au deuxième trimestre

* IAG indique que ses réservations pour le second semestre s'élèvent à environ 57 %

* IAG table désormais sur une capacité annuelle stable

* Ryanair et easyJet ont également fait état de pressions liées aux conflits

(Mise à jour avec l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, le contexte et la citation du directeur général tirée de la conférence de presse) par Shashwat Awasthi et Joanna Plucinska

IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, a annoncé vendredi une baisse de 16 % de son bénéfice au deuxième trimestre, pénalisé par la flambée des coûts du carburant et la baisse de la demande de voyages liée au conflit au Moyen-Orient , et a revu à la baisse ses prévisions de capacité pour l'ensemble de l'année, tablant désormais sur une stabilité.

L'action a chuté de plus de 4 % à l'ouverture du marché, les investisseurs se concentrant sur ces perspectives moins favorables, même si le bénéfice trimestriel s'est révélé légèrement supérieur aux attentes des analystes. En mai, IAG avait prévu une croissance de sa capacité inférieure à 3 %. Les compagnies aériennes européennes sont confrontées à une flambée des coûts du kérosène depuis le début de la guerre, fin février. Ces résultats soulignent la pression et l’incertitude mises en évidence ce mois-ci par Ryanair RYA.I et easyJet EZJ.L , alors que le conflit fait grimper les coûts et freine la demande de voyages.

Comme rien ne laisse présager une fin du conflit, de nombreuses compagnies aériennes réévaluent leurs stratégies de couverture et renforcent le contrôle de leurs coûts.

COÛTS DU CARBURANT, TARIFS EN HAUSSE

IAG a néanmoins cherché à afficher la stabilité.

« Notre stratégie porte ses fruits. Notre présence sur différents marchés, ainsi que la diversité de nos marques et de nos offres clients, nous confèrent une grande résilience », a déclaré le directeur général Luis Gallego lors d’une conférence de presse téléphonique.

IAG, qui détient également Iberia et Aer Lingus, a indiqué que ses coûts de carburant pour l’année se situeraient entre 8,3 et 8,6 milliards d’euros (9,6 à 9,9 milliards de dollars), soit un peu moins que les quelque 9 milliards d’euros prévus en mai.

Air France-KLM AIRF.PA a estimé jeudi que sa facture de carburant pour 2026 se situerait dans une fourchette similaire, à environ 8,9 milliards d’euros.

Toutes les compagnies aériennes du groupe IAG ont été touchées par la hausse des prix du carburant à partir du mois de mars, les coûts de carburant et les redevances sur les émissions ayant grimpé de près de 23 % au deuxième trimestre pour atteindre 2,22 milliards d’euros, a indiqué la société. IAG s’est longtemps appuyée sur une forte demande sur ses principales liaisons transatlantiques, mais le conflit affaiblit désormais cette source essentielle de revenus. La compagnie aérienne avait lancé un avertissement sur ses bénéfices et sur ses capacités en mai.

La compagnie a indiqué que son taux de réservation pour le second semestre s’élevait à environ 57 %, avec un chiffre d’affaires prévisionnel en ligne avec celui de l’année précédente. Elle continue de tabler sur une compensation d’environ 60 % de la hausse de sa facture de carburant grâce à une augmentation des prix des billets et à des mesures de réduction des coûts.

La compagnie a annoncé un résultat d’exploitation avant éléments exceptionnels de 1,41 milliard d’euros pour le trimestre, en baisse par rapport aux 1,68 milliard d’euros enregistrés un an plus tôt, mais légèrement supérieur aux 1,37 milliard d’euros prévus par les analystes dans un sondage réalisé par la société. United Airlines UAL.O a déclaré ce mois-ci qu’elle allait devoir supporter près de 6 milliards de dollars de coûts de carburant supplémentaires cette année en raison d’une nouvelle flambée des prix du pétrole liée à la guerre, tandis que Ryanair et easyJet ont toutes deux fait état d’une baisse de leurs bénéfices.

(1 dollar = 0,8692 euro)