IAG (British Airways) annonce une nouvelle commande de 32 Boeing et 21 Airbus

Le groupe IAG, qui regroupe British Airways et Iberia, a annoncé vendredi une nouvelle commande à plusieurs milliards de dollars de 32 Boeing 787 et 21 Airbus A330, et dit maintenir ses perspectives en 2025 malgré "l'incertitude géopolitique et macroéconomique".

Le groupe révèle aussi dans un communiqué avoir exercé en mars des options pour 12 Airbus A350 et 6 Boeing 777, ce qui porte à 71 le nombre de commandes fermes dévoilées vendredi.

Lors de la présentation jeudi d'un arrangement commercial entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis autour des droits de douane de Donald Trump, le ministre du Commerce américain Howard Lutnick avait annoncé une future commande d'avions Boeing "au Royaume-Uni" pour "10 milliards de dollars", sans donner le nom de la compagnie aérienne.

Dans le détail, la commande des 32 Boeing 787-10 s'élève à 12,7 milliards de dollars et celle des 21 Airbus A330-900neo à 7,8 milliards de dollars au prix catalogue de ces avions.

Mais IAG dit avoir négocié "une remise substantielle" sur chaque commande, dont elle n'a pas précisé le montant.

Ces 53 avions seront livrés entre 2028 et 2033.

Ces commandes "soulignent notre engagement à renforcer les marques de nos compagnies aériennes et à améliorer notre offre aux clients", se félicite le directeur général d'IAG, Luis Gallego, dans un communiqué.

Le groupe annonce par ailleurs un bénéfice net de 176 millions d'euros au premier trimestre, contre une perte de 4 millions l'an passé, et maintient inchangées ses perspectives pour l'année en cours, "tout en gardant à l'esprit l'incertitude géopolitique et macroéconomique".

Comme les autres transporteurs aériens, IAG avait subi des pertes abyssales pendant la pandémie de Covid-19, avant de rebondir fortement. Le groupe avait multiplié par six son bénéfice annuel en 2023. Il a atteint 2,7 milliards d'euros en 2024.