IA: TotalEnergies et Mistral AI annoncent un partenariat

TotalEnergies et la société Mistral AI, qui a conçu le chatbot Le Chat concurrent de ChatGPT, ont annoncé jeudi une "collaboration" pour "étendre l'utilisation de l'IA" au sein du géant de l'énergie, notamment dans le domaine des renouvelables et du bas carbone.

Arthur Mensch, fondateur de Mistral AI, à Paris, le 11 juin 2025 ( POOL / SARAH MEYSSONNIER )

Ce partenariat prévoit notamment la création d’un laboratoire d’innovation commun entre les équipes des deux compagnies, selon le communiqué.

Ainsi, "Mistral AI mettra à disposition ses technologies d’IA et TotalEnergies apportera son expertise et son savoir-faire dans la production d’énergies, notamment renouvelable et bas carbone, afin de tester et concevoir des solutions digitales avancées", est-il précisé.

Il est indiqué que "des premiers cas d'usage permettront de concevoir un assistant pour les 1.000 chercheurs" de TotalEnergies "afin de les accompagner dans leur mission de développement des nouvelles énergies et de baisse de l’empreinte environnementale" du groupe, de "développer des solutions d'aide à la décision pour améliorer la performance de ses actifs industriels et réduire ses émissions de CO2", ou encore de "mettre en place des solutions d’assistance destinées à améliorer l’expérience de ses clients".

Le communiqué précise également que "face aux enjeux européens de souveraineté numérique", les deux partenaires "étudieront, ensemble, les opportunités d’intégration d’infrastructure IA pour TotalEnergies".

Le géant de l'énergie rappelle que, "historiquement, les technologies d'intelligence artificielle étaient principalement utilisées dans le domaine des géosciences et pour améliorer la maintenance prédictive ou détecter des anomalies d’équipements de ses installations".

"Ce partenariat témoigne de notre volonté de contribuer au développement d’un écosystème technologique européen et nous permettra d’explorer de nouvelles opportunités pour intégrer davantage l’IA au cœur de nos activités", a commenté Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, cité dans le communiqué.

"Ce partenariat illustre l’impact positif que peut avoir l’IA générative dans un secteur aussi stratégique que celui de TotalEnergies", a pour sa part déclaré Arthur Mensch, PDG de Mistral AI.