La chute du dollar marque une pause après l’accord Etats-Unis-Japon

Indicateurs macroéconomiques mitigés aux États-Unis, indice PMI de la zone euro à son plus haut niveau en 11 mois, avancée de l'Asir vers des accords commerciaux… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Le dollar a chuté d'environ 10 % cette année (au 22 juillet), principalement en raison de l'incertitude entourant les politiques commerciales du président Trump et des préoccupations concernant la dette américaine et le déficit budgétaire. Les pressions politiques sur la Fed pour qu'elle baisse fortement les taux ont également pesé sur le moral des investisseurs.

Les actifs américains sont traditionnellement considérés comme des valeurs refuges, en partie grâce à la solidité des institutions américaines, à la stabilité des mesures politiques et à la croissance exceptionnelle des États-Unis. Cependant, en profitant du leadership américain en matière de finance mondiale, Donald Trump sert ses ambitions commerciales et crée de l'incertitude. Contrairement à ce que les investisseurs craignaient, le récent accord avec le Japon a réduit le taux des droits de douane sur les exportations japonaises. Il existe tout de même un risque que les consommateurs ou les entreprises américaines doivent payer un prix plus élevé. Cela pourrait affecter la consommation aux Etats-Unis et éventuellement la croissance, ouvrant ainsi des opportunités dans différentes zones géographiques.

(...)

