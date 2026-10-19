IA: Microsoft se retire d'un projet de centre de données au Royaume-Uni

Microsoft a confirmé lundi se désengager d'un accord avec la start-up britannique Nscale concernant un centre de données dédié à l'intelligence artificielle (IA) au Royaume-Uni, portant un coup aux ambitions du pays en la matière.

( AFP / ANDREJ IVANOV )

Le géant technologique américain avait convenu l'an dernier de louer des capacités de calcul à Nscale, un fournisseur d'infrastructures d'IA soutenu par le titan des puces Nvidia, dans un centre de données prévu à Loughton, au nord-est de Londres.

Un porte-parole de Microsoft a indiqué dans une déclaration transmise à l'AFP que "cette décision concernait un seul site" et que l'entreprise "restait engagée dans son partenariat avec Nscale".

L'accord avait été annoncé en même temps qu'une série d'investissements de plusieurs milliards de dollars de la part de géants technologiques américains lors de la visite d'État du président Donald Trump l'an dernier, qui devaient contribuer à faire du Royaume-Uni une superpuissance en matière d'IA.

L'ancien Premier ministre Keir Starmer avait qualifié le site de Loughton de "plus grand centre de données d'IA souverain au Royaume-Uni".

Mais certains projets de centres de données peinent à décoller en raison d'inquiétudes liées au coût élevé de l'électricité et aux longs délais d'attente pour se connecter au réseau électrique britannique.

"Nous restons engagés à la fois envers le projet de Loughton et envers le Royaume-Uni, et nous explorons des sources d'alimentation électriques alternatives pour le site, ainsi que d'autres sites d'expansion au Royaume-Uni", a déclaré lundi un porte-parole de Nscale.

"Notre relation avec Microsoft reste solide et de long terme, et ce problème malheureux sur le réseau londonien n'a aucun impact sur nos autres contrats", a ajouté cette même source.

Les médias britanniques ont rapporté que le distributeur britannique d'électricité chargé de la région UK Power Networks avait indiqué à Nscale que le site de Loughton n'aurait pas accès à l'électricité avant les années 2030.

Cette évolution intervient alors que Nscale se prépare à une introduction en Bourse à New York, avec une valorisation qui pourrait atteindre 35 milliards de dollars selon plusieurs médias financiers.

Dans son dossier d'introduction en Bourse, Nscale a souligné "qu'une part substantielle de [ses] revenus contractuels provenait d'un nombre limité de clients avec de grands contrats", à savoir Microsoft et le géant américain de l'IA Anthropic.

L'accord de Loughton ne représentait qu'une petite partie des contrats conclus entre Microsoft et Nscale, a cependant précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Plus tôt cette année, OpenAI, le créateur de ChatGPT, s'est retiré d'un partenariat avec Nscale et Nvidia visant à établir une version britannique de l'initiative américaine Stargate, prévoyant des investissements d'envergure dans les infrastructures d'IA.

OpenAI a imputé l'abandon du projet Stargate UK aux coûts élevés de l'énergie et à l'incertitude réglementaire, selon les médias britanniques.

"De nombreux centres de données, bien qu'ils puissent se connecter à notre réseau de distribution, attendent la réalisation de travaux sur le réseau national de transport, qui ne nous appartient pas", a indiqué à l'AFP UK Power Networks, qui ne divulgue pas d'informations sur les raccordements individuels.