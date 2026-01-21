IA : le patron de Nvidia appelle à investir des milliers de milliards de dollars d’infrastructures

Le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang lors du Forum économique mondial à Davos, le 21 janvier 2026. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

À Davos, Jensen Huang (patron de Nvidia ), a souligné l’importance d’investir des milliers de milliards de dollars dans les infrastructures pour le développement de l’IA.

Les dépenses dans les infrastructures nécessaires au développement et au fonctionnement de l'intelligence artificielle (IA) nécessiteront encore des milliers de milliards de dollars d'investissements, selon Jensen Huang, patron du géant américain Nvidia, qui s'exprimait mercredi à Davos.

"Il y a des milliers de milliards de dollars d'infrastructures à construire", a-t-il déclaré depuis le Forum économique mondial, en évoquant les domaines de l'énergie, du cloud, ou des composants électroniques.

Le développement des IA génératives a "lancé le plus vaste déploiement d'infrastructures de l'histoire humaine. Nous en sommes déjà à quelques centaines de milliards de dollars ", a ajouté le dirigeant.

Nvidia, dont les puces sont devenues indispensables pour la plupart des développeurs d'IA, a vu sa valorisation boursière atteindre le niveau inédit de plus de 5.000 milliards de dollars en octobre - elle a depuis fondu de plus de 600 milliards de dollars.

Les autres géants du secteur, tels que l'entreprise OpenAI, derrière le développement de ChatGPT, ont attiré ces dernières années des niveaux d'investissements massifs, faisant craindre à certains observateurs l'éclatement d'une bulle de l'IA.

L’IA ouvre de nouvelles opportunités professionnelles

Jensen Huang, qui s'est opposé à cette idée à plusieurs reprises, a de nouveau balayé ce mercredi 21 janvier cette hypothèse. "La bulle de l’IA (…) existe parce que les investissements sont importants. Et ces investissements sont importants parce que nous devons construire l’infrastructure nécessaire pour toutes les couches d’IA au-dessus . Et donc, je pense que l’opportunité est vraiment tout à fait extraordinaire."

Interrogé au sujet des possibles impacts de l'IA sur les suppressions d'emplois, le dirigeant de Nvidia a défendu l'idée que de nombreux emplois bénéficiaient des nouvelles opportunités offertes par ces dépenses d'infrastructures. "Cela va créer beaucoup d'emplois" , a-t-il assuré, "et c’est formidable que ces emplois soient liés à des savoir-faire techniques."

Le patron de Microsoft , Satya Nadella, qui s'est exprimé la veille à Davos, a quant à lui déclaré que "pour que cela ne soit pas une bulle, par définition, il faut que les bénéfices soient beaucoup plus équitablement répartis ."

"Je suis bien plus convaincu qu’il s’agit d’une technologie qui s’appuiera sur les rails du cloud et du mobile, et (...) apportera un bénéfice local et de la croissance économique partout dans le monde, pas seulement une croissance économique tirée par les dépenses d'investissement", a-t-il ajouté.