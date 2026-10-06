IA, influenceurs, conseillers... : comment les investisseurs particuliers s'informent-ils ?

Alors que l'éducation financière est au coeur de la semaine mondiale de l'investisseur qui s'est ouverte ce 5 octobre, Zonebourse fait le point sur les facteurs qui conditionnent aujourd'hui les décisions d'investissement. L'IA et les influenceurs gagnent notamment du terrain.

Pédagogie. Tel est l'un des thèmes directeurs de la semaine mondiale de l'investisseur qui a débuté ce lundi 5 octobre. Un événement organisé par l'OICV (Organisation internationale des commissions de valeurs), soutenu localement par l'AMF et auquel s'associent de nombreux acteurs.

Il faut dire que dans le monde ou en France, l'intérêt des particuliers pour les actions s'est accru ces dernières années. D'après le dernier baromètre de l'épargne et de l'investissement publié par l'AMF, 34% des Français déclarent un intérêt pour les actions et 33% sont confiants dans les placements en actions. Mais comment les investisseurs particuliers s'y retrouvent-ils au sein d'un univers d'investissement qui peut se révéler large et complexe ?

Le conseiller bancaire domine toujours mais perd du terrain

Côté français, l'étude de l'AMF rappelle par exemple que le conseiller bancaire ou financier demeure la source d'information privilégiée avant de franchir le pas (42% des réponses). Toutefois, le poids de ces professionnels tend à reculer et désormais 11% des Français se documentent à l'aide d'outils d'IA tandis que 10% font confiance aux réseaux sociaux ou aux influenceurs.

Publiée plus récemment, l'enquête "Decoding investors" d'Amundi apporte un regard complémentaire sur les références des investisseurs avec de surcroît un champ de vision mondial. Il en ressort que 61% des investisseurs individuels disent avoir accès à un conseil professionnel (58% en France). Mais bien évidemment, les pratiques ne sont pas les mêmes selon les âges. Jusqu'à 40 ans, plus de 70% des répondants reçoivent parfois ce conseil à distance (vidéo, téléphone) ou en full digital. Chez les plus âgés, la proportion tend à diminuer (en dessous de 40%), le rendez-vous physique demeurant le mode de contact privilégié (74%).

Une question de confiance

Si la quête de performance justifie le recours à un conseiller professionnel dans 30% des cas, c'est avant tout la tranquillité d'esprit qui est recherchée (33% des réponses). Il est d'ailleurs intéressant de noter que la confiance dans les décisions d'investissement croît avec la fréquence du conseil reçu : 74% de confiance chez ceux qui sont toujours accompagnés contre 66% chez ceux qui ont des conseils occasionnels.

L'IA plébiscitée

Sans surprise, Amundi montre en parallèle la montée en puissance spectaculaire de l'IA. A l'échelle mondiale, 19% des investisseurs individuels voient dans l'IA une source pertinente d'information et de conseil. Ils n'étaient que 5% dans ce cas l'an passé. Plus significatif encore, ils sont 70% à utiliser au moins occasionnellement l'IA pour les assister dans leurs choix d'investissements. Les Français sont moins nombreux dans ce cas mais sont tout de même 53% à mettre à profit l'IA lorsqu'il s'agit d'investir (dont 6% le font systématiquement).

Un autre chiffre ne manque pas d'étonner. 60% des sondés seraient prêts à laisser l'IA faire des arbitrages à leur place (la part montant même autour des 70% chez les plus jeunes).

Les influenceurs en embuscade

Les influenceurs jouent eux aussi un rôle non négligeable. Dans le monde, 46% des investisseurs disent s'y référer. Les Français demeurent toutefois parmi les plus méfiants puisqu'ils ne sont que 28% à leur faire confiance, contre 45% des Britanniques ou 65% des Brésiliens.

L'âge a également son importance dans ce domaine, 61% des 21-30 ans écoutant les avis des influenceurs alors que seuls 38% sont dans ce cas entre 51 et 60 ans, 25% au-delà de 60 ans.

S'ils se tournent de plus en plus vers les influenceurs, les investisseurs individuels les cantonnent toutefois à un rôle informatif, la compréhension des risques et l'approfondissement des connaissances en matière d'investissement étant les motifs de recours aux influenceurs les plus fréquemment cités.

Savoir maîtriser l'information

Quelles que soient les sources utilisées, le Cliff (association des professionnels de la communication financière) rappelle en tout cas que "l'information est au coeur de toute décision d'investissement", que ce soit pour bien comprendre l'outil dans lequel on investit ou pour être capable de déjouer une tentative d'arnaque. C'est la raison pour laquelle l'association recommande vivement à chacun de "suivre la semaine mondiale de l'investisseur pour comprendre les notions financières clés et se protéger de la fraude".