IA: AllianzGI demande de "ne pas extrapoler" à partir des résultats de DeepSeek

Jeremy Gleeson relève que ce flux d'actualités survient à un moment où "de nombreux marchés asiatiques sont déjà fermés ou sur le point de fermer pour le Nouvel An lunaire", tandis que de nombreuses entreprises occidentales sont dans leur période de calme ("quiet period") avant la publication de leurs résultats du quatrième trimestre. "Ces entreprises n'ont donc pas été en mesure de donner leur avis immédiat sur les derniers développements du marché de l'IA", souligne-t-il.

"Aux premiers stades du développement d'une nouvelle technologie, il est normal de voir les normes changer ou les performances s'améliorer de manière constante", précise le gérant. Avant d'ajouter : "Nous devons donc être très sélectifs dans notre recherche d'exposition à une nouvelle technologie pendant une période où il est plus difficile d'identifier les gagnants à long terme".

