Hyundai va rappeler plus de 96 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème d'affichage du tableau de bord, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Hyundai Motor 005380.KS procède au rappel de 96 300 véhicules aux États-Unis en raison d'une erreur logicielle susceptible d'entraîner une défaillance de l'écran du tableau de bord, a annoncé vendredi l'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).
Voici quelques détails:
* Selon la NHTSA, un écran du tableau de bord qui n'affiche pas les informations essentielles à la sécurité, telles que le compteur de vitesse ou les voyants d'alerte, pourrait augmenter le risque d'accident.
* Le rappel concerne certains modèles Tucson, Tucson Hybrid et Tucson Plug-In Hybrid Electric des années 2025 et 2026.
* L'autorité de régulation de la sécurité automobile a précisé que le logiciel de l'écran du tableau de bord sera mis à jour à distance ou par un concessionnaire, sans frais.
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