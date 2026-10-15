Hyundai va rappeler plus de 94 600 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie lié à une surchauffe, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hyundai Motor America 005380.KS procède au rappel de 94 622 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie pendant le stationnement ou la conduite, lié à une surchauffe potentielle de certains moteurs des sièges avant électriques, a annoncé jeudi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).

Voici quelques détails supplémentaires fournis par la NHTSA:

* Les moteurs des sièges avant électriques peuvent surchauffer en raison d'un commutateur de commande bloqué, ce qui peut provoquer un incendie lorsque le véhicule est à l'arrêt ou en marche

* Les véhicules concernés comprennent certains modèles Hyundai Genesis des années 2015 à 2016 et Genesis G80 des années 2017 à 2020

* La NHTSA a indiqué que Hyundai avait conseillé aux propriétaires de garer leurs véhicules à l’extérieur et à l’écart d’autres véhicules ou de toute structure jusqu’à ce que la réparation ait été effectuée

* L'autorité de régulation de la sécurité automobile a précisé que la solution de rappel est actuellement en cours d'élaboration