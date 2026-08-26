Hyundai relève son objectif de marge et élargit sa gamme de véhicules hybrides aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations générales et des détails sur la robotique et l'IA)

* Plus de 100 modèles seront lancés ou renouvelés à l'échelle mondiale d'ici 2030

* L'Amérique du Nord accueillera plus de la moitié des mises à jour prévues pour les véhicules

* Les actions ont reculé de 2,8% malgré une hausse globale de 1,3% de l'indice KOSPI

par Heekyong Yang et Heejin Kim

Hyundai Motor 005380.KS a dévoilé mercredi son intention d’augmenter sa capacité de production de 1,27 million d’unités d’ici 2030 et d’élargir sa gamme de véhicules hybrides aux États-Unis, alors que le constructeur automobile sud-coréen cherche à porter sa marge d’exploitation au-dessus de 9% d’ici quatre ans.

Hyundai a indiqué qu’il lancerait ou actualiserait plus de 100 modèles à l’échelle mondiale d’ici 2030, dont plus de la moitié en Amérique du Nord, dans le but de regagner du terrain face à ses concurrents et de pénétrer de nouveaux segments.

Parmi les nouveaux modèles figureront le Santa Fe à autonomie prolongée (EREV), son premier véhicule EREV qui sera construit dans son usine d’Alabama, ainsi qu’un modèle hybride de luxe.

Il s’agit d’une "offensive produit dans toutes les régions", a déclaré Hyundai, ajoutant qu’elle visait également les "espaces blancs" où sa marque est aujourd’hui sous-représentée.

"Ces segments représentent environ 29% de l’ensemble des ventes automobiles, ce qui met en évidence d’importantes opportunités de croissance."

Hyundai a indiqué qu’il revoit à la hausse son objectif de marge opérationnelle consolidée pour 2030, passant de la fourchette de 8% à 9% précédemment prévue à plus de 9%, tout en maintenant ses prévisions de marge pour 2026 entre 6,3% et 7,3%.

Hyundai a également réaffirmé son objectif de 5,55 millions de ventes mondiales de véhicules d’ici 2030, soit une part de marché de 6%, et a indiqué que les véhicules électrifiés représenteraient 60% des ventes d’ici là, contre 23% en 2025.

"Nos fondamentaux n’ont jamais été aussi solides", a déclaré le directeur général Jose Munoz, soulignant la position mondiale du groupe Hyundai Motor.

Hyundai Motor, avec sa filiale Kia Corp 000270.KS , est le troisième constructeur automobile mondial en termes de ventes.

RISQUES ET ROBOTS

L’offensive de Hyundai aux États-Unis intervient alors que la hausse des prix de l’essence, liée à la guerre en Iran, a renforcé la demande de véhicules économes en carburant, en particulier les hybrides.

Selon les données de Cox Automotive, environ 56% des acheteurs américains de voitures ont déclaré que la hausse des prix de l’essence les incitait davantage à envisager l’achat d’un véhicule hybride, tandis que les ventes d’hybrides ont progressé de 19% au premier semestre 2026, d’après Omdia. Les ventes d’hybrides de Hyundai ont grimpé de 71% au deuxième trimestre.

Toutefois, l’expansion de Hyundai aux États-Unis est également confrontée à un risque lié à la politique commerciale, en raison de la révision en cours de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), qui régit l’accès en franchise de droits des véhicules et des pièces détachées circulant en Amérique du Nord.

Les autorités américaines ont refusé de prolonger automatiquement l’accord, ce qui laisse entrevoir la possibilité de révisions annuelles et réduit la sécurité pour les projets d’investissement à forte intensité capitalistique qui dépendent de chaînes d’approvisionnement transfrontalières.

Hyundai a également présenté ses projets d’expansion de ses activités, notamment dans les domaines de la robotique, de la conduite autonome et des robotaxis.

Le constructeur a indiqué que les livraisons de véhicules IONIQ 5 à Waymo (filiale d’Alphabet) en vue de leur utilisation comme robotaxis commenceraient au quatrième trimestre 2026. La filiale Motional de Hyundai devrait également lancer des services commerciaux sans conducteur dans le courant de l’année, dans un premier temps à Las Vegas.

Le constructeur automobile a indiqué qu’il commencerait la production de robots aux États-Unis en 2028, avec pour objectif une capacité annuelle de 30.000 unités. Il prévoit de déployer le robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics dans son usine "Metaplant" de Géorgie à partir de 2028.

Hyundai teste actuellement comment les robots humanoïdes pourraient être utilisés dans la production automobile au sein d’un site en Géorgie qui reproduit les conditions d’une chaîne de montage.

L’entreprise a également annoncé qu’elle mettrait en service un centre de données dédié à l’IA d’une puissance de 100 mégawatts à partir de 2029, d’une capacité de plus de 50.000 processeurs graphiques (GPUs), dans le cadre de son développement des véhicules définis par logiciel et des systèmes de conduite autonome.

Hyundai a déclaré qu’elle annulerait des actions propres d’une valeur d’environ 789 milliards de wons (570 millions de dollars, soit XX millions d'euros), tout en maintenant un taux de distribution aux actionnaires d’au moins 35%. L'action Hyundai Motor a accentué ses pertes pour reculer de 3,3% après ces annonces, alors que l'indice de référence KOSPI

.KS11 progressait de 1,3% à05h57 GMT.

(1 $ = 1.384,8000 wons)