Hyundai rappelle plus de 294 000 véhicules aux États-Unis en raison du risque de détachement des ancrages des ceintures de sécurité

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Hyundai Motor America rappelle 294.128 véhicules aux États-Unis car les ancrages des ceintures de sécurité peuvent se détacher, a déclaré vendredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).