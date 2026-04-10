Hyundai rappelle plus de 294 000 véhicules aux États-Unis en raison du risque de détachement des ancrages des ceintures de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Hyundai Motor America rappelle 294.128 véhicules aux États-Unis car les ancrages des ceintures de sécurité peuvent se détacher, a déclaré vendredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).
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