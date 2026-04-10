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Hyundai rappelle plus de 294 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut d'ancrage des ceintures de sécurité
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 09:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport de rappel)

Hyundai Motor America rappelle 294 128 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut qui pourrait entraîner le détachement des ancrages des ceintures de sécurité, a déclaré vendredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Voici quelques détails:

* Le rappel concerne les véhicules Hyundai Ioniq 6, Genesis G90, Hyundai Santa Fe et Hyundai Santa Fe Hybrid, a indiqué la NHTSA.

* Un ancrage de ceinture de sécurité détaché peut ne pas retenir correctement un occupant, ce qui augmente le risque de blessure en cas d'accident, selon l'organisme de réglementation automobile.

* L'agence a indiqué que les concessionnaires inspecteraient et renforceraient ou remplaceraient les ancrages des ceintures de sécurité, le cas échéant.

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