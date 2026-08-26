Hyundai Motor-Relève son objectif de marge et élargit sa gamme de véhicules hybrides

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Hyundai Motor 005380.KS a dévoilé mercredi son plan d'ajouter 1,27 million d'unités de capacité de production d'ici 2030 et d'élargir sa gamme de véhicules hybrides aux États-Unis, cherchant à porter sa marge bénéficiaire d'exploitation au-dessus de 9% d'ici quatre ans.

Le constructeur automobile sud-coréen a annoncé qu'il lancerait ou renouvellerait plus de 100 véhicules dans le monde d'ici 2030, dont plus de la moitié en Amérique du Nord, dans le but de regagner du terrain face à ses concurrents et de pénétrer de nouveaux segments.

L'entreprise entend également accélérer la production aux États-Unis, notamment avec la fabrication de Santa Fe, un véhicule électrique (VE) à autonomie prolongée (EREV), au sein de l'usine Hyundai Motor Manufacturing Alabama.

"Il s'agit d'une offensive produit déployée dans toutes les régions", selon le groupe, ajoutant cibler également les segments de marché où sa marque est actuellement sous-représentée.

"Ces segments représentent environ 29% des ventes automobiles totales, ce qui souligne d'importantes opportunités de croissance", at-il précisé.

Hyundai Motor a annoncé relever son objectif de marge opérationnelle consolidée pour 2030, le faisant passer de la fourchette de 8% à 9% précédemment prévue à plus de 9%, tout en maintenant ses prévisions de marge pour 2026 entre 6,3% et 7,3%.

Le constructeur a également réaffirmé son objectif de 5,55 millions de véhicules vendus dans le monde d'ici 2030, soit une part de marché de 6%, et a indiqué que les VE représenteraient alors 60% des ventes, contre 23% en 2025.

"Nos fondamentaux n'ont jamais été aussi solides", a déclaré le directeur général José Munoz, soulignant la position mondiale du groupe.

Hyundai Motor, avec sa filiale Kia Corp 000270.KS , est le troisième constructeur automobile mondial en termes de ventes.

RISQUES ET ROBOTS

L'offensive de Hyundai Motor aux États-Unis intervient alors que la hausse des prix de l'essence, liée à la guerre en Iran, a renforcé la demande de véhicules économes en carburant, notamment les hybrides.

Selon les données de Cox Automotive, environ 56% des acheteurs de voitures américains ont déclaré que la hausse des prix de l'essence les incitait davantage à envisager l'achat d'un véhicule hybride, dont les ventes ont progressé de 19% au premier semestre 2026. Les ventes d'hybrides de Hyundai Motor ont quant à elles bondi de 71% au deuxième trimestre.

Cependant, l'expansion de la société aux États-Unis est également confrontée à un risque lié à la politique commerciale dans le cadre de la révision en cours de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC).

Les autorités américaines ont refusé de reconduire automatiquement l'accord, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'examens annuels et une moindre visibilité pour les projets d'investissement à forte intensité capitalistique dépendant de chaînes d'approvisionnement transfrontalières.

Hyundai Motor a également présenté son plan de diversification, notamment dans les domaines de la robotique, de la conduite autonome et des robotaxis.

Le constructeur entend lancer la production de robots aux États-Unis en 2028, avec un objectif de 30.000 unités par an. Il prévoit de déployer le robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics dans son usine Metaplant en Géorgie à partir de 2028.

L'entreprise a ajouté qu'elle mettrait en service un centre de données d'IA de 100 mégawatts à partir de 2029, dans le cadre de son expansion dans le domaine des véhicules définis par logiciel et des systèmes de conduite autonome.

Elle a également annoncé l'annulation d'actions propres d'une valeur d'environ 789 milliards de wons (488,54 millions d'euros), tout en maintenant un taux de distribution aux actionnaires d'au moins 35%.

A la Bourse de Séoul, l'action reculait de 3,3% mercredi vers 05h57 GMT, contre une progression de 1,3% pour l'indice de référence .KS11 au même moment.

(Rédigé par Heekyong Yang, Heejin Kim et Joyce Lee; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)