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Hyundai Motor annonce une hausse de 5,5 % de son résultat d'exploitation au troisième trimestre, dépassant les prévisions
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 05:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

par Heekyong Yang et Heejin Kim

Hyundai Motor 005380.KS a annoncé jeudi une hausse de 5,5 % de son résultat d'exploitation au troisième trimestre , les taux de change favorables ayant contribué à compenser l'impact des grèves partielles et de la baisse des ventes des modèles vieillissants.

Hyundai, qui forme avec sa filiale Kia Corp 000270.KS le troisième groupe automobile mondial en termes de chiffre d'affaires, a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2 700 milliards de wons (2,01 milliards de dollars) pour la période juillet-septembre , contre 2 500 milliards de wons un an plus tôt.

Ce chiffre est à comparer aux 2 400 milliards de wons prévus par LSEG SmartEstimate , dont les prévisions s’appuient principalement sur les analystes dont les prévisions sont généralement les plus précises.

Voici plus de détails:

* Le constructeur automobile a également revu à la baisse son objectif de marge d'exploitation pour 2026, le ramenant de 6,3 % à 7,3 % à une fourchette comprise entre 5,5 % et 6,5 %, tout en réduisant son objectif annuel de ventes de véhicules de 4,16 millions à 4 millions d'unités.

* Il a également revu à la baisse son plan d’investissements pour l’année, le ramenant de 17 800 milliards de wons à 16 000 milliards de wons.

* Le chiffre d’affaires a reculé de 3,4 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 45 100 milliards de wons.

* Selon les analystes, Hyundai est confronté à une concurrence croissante de la part des constructeurs chinois de véhicules électriques en Corée du Sud et en Europe, et sa gamme limitée de modèles électriques abordables vient aggraver ses difficultés.

* Cette révision à la baisse intervient alors qu’ en juillet,Hyundai Motor avait maintenu inchangéesses prévisionsannuelles , indiquant qu’il tablait sur une croissance au second semestre, grâce à une augmentation de la production et au lancement de nouveaux modèles, après les perturbations causées par un incendie chez un fournisseur.

* La concurrence sur le marché sud-coréen des voitures importées s’est intensifiée, le constructeur chinois BYD

002594.SZ se classant désormais au troisième rang des marques étrangères, derrière Tesla TSLA.O et BMW BMWG.DE .

* La filiale américaine de Hyundai Motor a annoncé en début de mois qu’elle procédait au rappel de 94 622 véhicules aux États-Unis en raison d’un risque potentiel d’incendie lié aux moteurs des sièges avant électriques, susceptibles de surchauffer lorsque les véhicules sont à l’arrêt ou en circulation.

* Le constructeur automobile américain General Motors GM.N a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026 au début du mois, le point médian de ses prévisions révisées de bénéfice par action tombant en dessous des estimations de Wall Street, alors qu'il mettait en garde contre la hausse des coûts des matières premières et la baisse des livraisons de camions.

(1 dollar = 1 341,7500 wons)

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