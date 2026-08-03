HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS ANNONCE UN ACCORD STRATÉGIQUE DE COOPÉRATION AVEC BAKER HUGHES POUR ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT D'INFRASTRUCTURES HYDROGÈNE À GRANDE ÉCHELLE

Grenoble, le 3 août 2026 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , annonce la signature d'un accord stratégique de coopération avec Baker Hughes, une entreprise spécialisée dans les technologies énergétiques, visant à développer conjointement des solutions intégrées de compression et d'infrastructures hydrogène destinées aux marchés de la mobilité et de l'industrie.

Cet accord établit un cadre de coopération de trois ans permettant aux deux entreprises d'associer leurs expertises respectives afin de répondre à la montée en puissance des besoins en infrastructures hydrogène à travers l'Europe et les marchés internationaux.

Dans le cadre de cette coopération, HRS apportera son savoir-faire reconnu en matière d'intégration de systèmes hydrogène, de stockage, de distribution et de ravitaillement, tandis que Baker Hughes contribuera avec ses technologies industrielles de compression, notamment son compresseur vertical VerHy550 destiné aux applications hydrogène à forte capacité.

Cet accord de collaboration couvrira notamment :

Les centres de production d'hydrogène ;

Les centres de remplissage et de distribution ;

Les plateformes logistiques hydrogène ;

Les stations de ravitaillement hydrogène ;

Les installations de stockage ;

Les activités d'intégration, d'installation, de mise en service et de maintenance.

L'accord prévoit en particulier le développement d'une offre intégrée associant les solutions de compression de Baker Hughes et les infrastructures développées par HRS , avec pour premier objectif la création de solutions de « Hydrogen Filling Centers » (BHRS-FC) et de stations de ravitaillement hydrogène nouvelle génération.

Les deux entreprises travailleront également à l'optimisation des performances techniques et économiques des infrastructures hydrogène, notamment en matière d'efficacité énergétique, de disponibilité des équipements, de maintenance, de réduction du coût total de possession (TCO) et de standardisation industrielle.

Cette coopération va également permettre d'explorer le potentiel de projets communs de recherche et développement, notamment dans le cadre des programmes européens de financement de l'innovation liés à l'hydrogène.

Une ambition commune pour soutenir le développement de l'économie hydrogène

Face à l'accélération des investissements dans la mobilité lourde décarbonée, les plateformes industrielles et les hubs logistiques hydrogène, HRS et Baker Hughes entendent proposer des solutions robustes et évolutives capables de répondre aux exigences croissantes du marché en matière de performance, de disponibilité et de sécurité.

Cet accord repose sur un modèle de coopération non exclusif permettant aux deux entreprises de collaborer projet par projet tout en conservant leur indépendance commerciale et technologique.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS :

« Cet accord avec Baker Hughes constitue une étape importante dans la stratégie de développement de HRS. En associant notre expertise d'intégrateur de référence dans les infrastructures hydrogène à l'expérience industrielle mondiale de Baker Hughes dans les technologies de compression, nous renforçons notre capacité à proposer des solutions performantes, fiables et compétitives pour accompagner l'industrialisation de la filière hydrogène . »

Raimondo Giavi, Vice President Hydrogen de Baker Hughes :

« Pour développer l'économie de l'hydrogène, il faut des solutions intégrées de niveau industriel, déployées à grande échelle de manière efficace. Notre collaboration avec HRS associe des atouts complémentaires en matière de compression, d'intégration et d'infrastructures afin d'aider nos clients à passer de l'ambition à la mise en œuvre. C'est un exemple clair de la manière dont Baker Hughes réécrit l'Energy Equation™ en associant nos capacités industrielles à de nouvelles solutions énergétiques pour accélérer la transition énergétique. »

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est un concepteur et fabricant français d'infrastructures hydrogène.

Il est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité et propose une gamme complète de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour . Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération, qui intègre une zone d'essais unique en Europe, permettant de tester, éprouver et développer ses produits et solutions.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe. 23 contrats de maintenance de stations hydrogène sont à ce jour signés .

HRS développe également une offre de filling centers dédiée aux infrastructures logistiques de l'hydrogène ainsi que des Secure Power Units (SPU) pour la production d'électricité à partir d'hydrogène dédiée aux infrastructures critiques.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

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