HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS ANNONCE LA SIGNATURE D'UN CONTRAT CADRE DE MAINTENANCE D'UNE DURÉE DE 5 ANS POUR L'ENSEMBLE DES STATIONS INSTALLÉES POUR HYMPULSION

Grenoble, le 29 juin 2026 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce la signature d'un contrat cadre de maintenance intégrant à date 6 stations HRS installées pour son client HYmpulsion, en charge du projet Zero Emission Valley («ZEV ») dans la région Auvergne-Rho?ne-Alpes.

C es contrats de maintenance sont destinés à assurer, sur le long terme, la supervision et la performance opérationnelle de l'ensemble des 6 stations déjà installées avec succès. Pour mémoire, celles-ci sont situées à : Aubenas (300 kg/jour), Saint-Égrève (600 kg/jour), Vénissieux (600 kg/jour), Lyon-Saint-Exupéry (1 tonne/jour), Malataverne (1 tonne/jour) et Saint-Priest (300 kg/jour).

HRS assure un support client complet en maintenance préventive et curative, grâce à une équipe dédiée d'ingénieurs et de techniciens expérimentés, mobilisée à la fois depuis la control room du siège et sur le terrain : astreinte 24/7/365, fourniture de pièces de rechange, supervision à distance et assistance technique en temps réel.

Les principales caractéristiques du contrat signé avec HYmpulsion sont les suivantes :

Supervision et astreinte 24/7/365, organisées en trois niveaux de support sur l'ensemble du parc Hympulsion, incluant la fourniture de pièces de rechange et des interventions en moins de 4 heures en cas d'événement curatif sur l'ensemble des stations ;

Maintenance préventive sur les sites de Saint-Priest (69), Lyon Saint-Exupéry (69), Malataverne (26), Aubenas (07), Saint-Egrève (38) et Vénissieux (69).

Une collaboration qui illustre pleinement la stratégie de HRS visant à renforcer la qualité de service et à favoriser la pérennité et la régularité des prestations.

Sur un parc installé de 31 stations, les contrats de maintenance déjà signés couvrent désormais 22 stations. 8 contrats supplémentaires sont en cours de finalisation ou à venir avec les mises en service progressives des stations. Le développement de revenus récurrents sur le long terme est un axe majeur de la stratégie. Ils sont appelés à croître au fur et à mesure de la mise en service de nouvelles stations comme l'illustre la croissance de 33% enregistré dans ce domaine au 1 er semestre 2025-2026.

HRS confirme ainsi son rôle central dans le déploiement et la maintenance de l'infrastructure hydrogène régionale et réaffirme son engagement à fournir des solutions performantes, fiables et rapidement opérationnelles. Les stations HRS se distinguent par leur fiabilité exemplaire et un taux de disponibilité élevé, assurant une continuité de service optimale et une expérience utilisateur de référence.

Hassen RACHEDI, fondateur et Président Directeur Général de HRS , déclare : « Nous remercions vivement HYmpulsion pour cette nouvelle marque de confiance en notre savoir-faire. Depuis l'origine, nous sommes engagés à leurs côtés pour accompagner le déploiement de la mobilité hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce contrat cadre de maintenance, conclu pour une durée de cinq ans, illustre la confiance accordée à la qualité, à la fiabilité et à la performance de nos infrastructures. Nous poursuivrons cette collaboration en garantissant une infrastructure de ravitaillement performante, fiable et disponible, afin d'accompagner durablement le développement de la mobilité lourde et intensive à hydrogène . Ce succès est avant tout le fruit de l'engagement et du professionnalisme de l'ensemble de nos collaborateurs, qui œuvrent chaque jour pour faire de HRS un partenaire industriel de référence dans le déploiement des infrastructures de ravitaillement à hydrogène. »

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

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