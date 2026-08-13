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Canicule : mis à mal par la chaleur, le réseau électrique peut être stabilisé grâce à l'énergie solaire, souligne une étude
information fournie par Boursorama avec Media Services 13/08/2026 à 12:24
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La production solaire, nulle pendant la nuit, reste dépendante du stockage par batterie ou d'une production d'appoint au gaz.

( AFP / INA FASSBENDER )

( AFP / INA FASSBENDER )

Alors que la demande augmente et que les autres sources d'énergie sont à la peine, la production solaire a augmenté jusqu'à 17% lors des journées de forte chaleur en juin et juillet, permettant de faire face aux fluctuations et de stabiliser le réseau électrique, selon une étude du groupe de réflexion sur l'énergie Ember.

Cette étude, publiée jeudi 13 août, examine l'impact des vagues de chaleur sur les systèmes électriques les plus affectés : lors de la vague de chaleur de fin juin, la demande quotidienne d'électricité a augmenté jusqu'à 26% en Hongrie, 22% en Italie, 11% en France et 8% en Espagne, par rapport à la semaine précédente.

Le solaire est la seule source d'électricité qui a produit plus que d'habitude : 17% de plus par jour en France et Hongrie , 5% en Espagne et en Italie, selon Ember. "La hausse de la production d'électricité solaire a contribué à stabiliser le réseau à un moment où les autres sources d'énergie avaient du mal à fonctionner normalement", a déclaré Chris Rosslowe, analyste au selon du groupe de réflexion.

Stockage par batterie nécessaire

La production d'énergie nucléaire a été perturbée en France, Hongrie, Roumanie et Suisse, tandis que cinq centrales à gaz en Grande-Bretagne ont réduit leur production et que le faible niveau du Pô, dans le nord-est de l'Italie, menaçait la production des centrales thermiques, détaille Ember. Des centrales à charbon ont également dû réduire leur production, en Serbie et en Pologne.

L'électricité hydraulique a elle aussi souffert : sept des huit plus gros producteurs de l'Union européenne (qui représentent à eux tous 90% de cette électricité dans l'UE) ont affiché une production inférieure à leur moyenne des cinq dernières années.

Mais "la difficulté (avec l'énergie solaire) démarre après le coucher du soleil" , relève Chris Rosslowe. Le soir, lorsque la demande reste élevée, "le réseau est alors très dépendant des centrales au gaz".

Lors des vagues de chaleur de fin juin et début juillet, les prix moyens quotidiens de l'électricité ont augmenté de 119% en Hongrie, 44% en France, 13% en Italie et 7% en Espagne, par rapport aux semaines précédentes, avec des pics en début de soirée sur les marchés, indique Ember.

"L'énergie solaire nous sauve pendant la journée, mais le stockage par batterie peut nous sauver en soirée. Ensemble, elles sont l'un des moyens les plus propres de rendre le système électrique européen plus robuste pendant les étés les plus chauds", conclut Chris Rosslowe.

Canicule
Environnement

5 commentaires

  • 13:17

    Avec les techniques actuelles, le stockage en cycle journalier de l'électricité solaire est envisageable, mais on n'y est pas encore. Le stockage saisonnier reste de la science fiction.

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