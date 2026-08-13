France: Des pompiers en mal de reconnaissance déçus par leur rencontre avec le ministre de l'Intérieur

Incendies de forêt en France

Les responsables de neuf syndicats de pompiers ‌sont ressortis "déçus" jeudi du ministère de l'Intérieur où ils étaient venus défendre leur profession au coeur d'un ​été marqué par la sécheresse et de graves incendies partout en France.

Les syndicats représentatifs des services d'incendie et de secours ont été reçus pendant près de deux heures par le ministre Laurent Nuñez place Beauvau ​à Paris.

"Depuis des années, les interventions augmentent, les crises se multiplient, les risques et la société évoluent, mais les moyens ne suivent ​pas", a déclaré à sa sortie Xavier Boy, porte-parole ⁠de l'intersyndicale, en appelant à l'Etat et aux collectivités territoriales.

Les syndicats demandent notamment une hausse des ‌effectifs - de l'ordre de 20.000 postes -, un financement "à la hauteur des enjeux" et l'ouverture de négociations sur les conditions de travail.

"Les discours politiques ne sont plus audibles ​dans les casernes. On en appelle ‌aux politiques avant que ça ne dégénère", a mis en garde David Saquet, ⁠président de l'Unsa sapeurs-pompiers. "Je suis déçu et un peu en colère. On n'a rien de concret. Il faut nous parler juste, clair et transparent, et ce n'est pas le cas aujourd'hui."

"JE NE PEUX PAS M'ENGAGER SUR ⁠DES CHIFFRES", DIT NUÑEZ

Les ‌pompiers professionnels appellent à une mobilisation qui se traduira par une occupation de ⁠la place de la République à Paris partir du 26 septembre, prélude à une manifestation le mardi ‌29.

Lors d'un point de presse à son ministère, Laurent Nuñez a annoncé pour le 8 ⁠septembre la présentation du projet de loi de modernisation de la Sécurité ⁠civile et indiqué que le ‌budget de l'Etat consacré à ce domaine s'élèverait à 879 millions d'euros en 2027, contre environ 450 ​millions à l'entrée en fonction du président Emmanuel Macron ‌en 2017.

Le ministre ne s'est pas avancé au delà.

"Je ne peux pas m'engager sur des chiffres, il y a des discussions ​qui doivent être engagées, c'est cela le principe de libre administration des collectivités locales", a dit Laurent Nuñez. "Ces discussions ont déjà commencé, elles vont se poursuivre tout au long de l'automne."

Selon les ⁠chiffres de la protection civile, la France compte 256.400 pompiers, dont environ 200.000 sont volontaires, le reste se partageant entre professionnels et militaires.

Quatre pompiers sont morts en mission et plus de 120.000 hectares ont été parcourus par les flammes en France depuis le début de la saison, selon des estimations officielles appelées à être actualisées à l'heure où les départs d'incendies sont quotidiens, sur fond de sécheresse historique.

(Reportage Elizabeth ​Pineau, édité par Benoit Van Overstraeten)