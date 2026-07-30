 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hyatt recule en raison de perspectives décevantes concernant la croissance du nombre de chambres ; les pressions au Moyen-Orient et au Mexique persistent
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 20:21
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions de croissance nette du nombre de chambres pour l'ensemble de l'année sont revues à la baisse, passant de 6%-7% à 6%

* Le conflit au Moyen-Orient réduit la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires par chambre d'environ 110 points de base

* La reprise au Mexique a pris du retard malgré une amélioration des réservations d’un trimestre à l’autre, après les violences qui ont récemment secoué la région

(Ajout d'une citation de la directrice financière aux paragraphes 3 et 7) par Anshuman Tripathy

L'action de Hyatt Hotels H.N a chuté de 9% jeudi après que la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle nette du nombre de chambres et a signalé l'impact négatif du conflit au Moyen-Orient et des troubles au Mexique au cours du deuxième trimestre.

À l’instar de son concurrent Hilton HLT.N , Hyatt a enregistré de bons résultats pour ses marques de luxe et haut de gamme, mais a indiqué que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient avaient réduit d’environ 110 points de base la croissance du chiffre d’affaires par chambre au deuxième trimestre.

«Nous continuons de tabler sur des revenus hôteliers au Moyen-Orient nettement inférieurs à ceux de l’année dernière, ce qui, selon nos estimations, réduira les redevances annuelles d’environ 10 millions de dollars », a déclaré la directrice financière Joan Bottarini.

La demande résiliente en matière de voyages , notamment de la part d’une clientèle aisée, ainsi que l’effet positif à court terme de la Coupe du monde de la FIFA, ont aidé les opérateurs hôteliers à compenser la baisse des revenus liée à leurs activités internationales.

Hyatt a toutefois signalé des tensions au Mexique après la vague de violence qui a secoué la région en début d’année à la suite de l’assassinat du chef de cartel « El Mencho », indiquant que les tendances en matière de réservations s’étaient améliorées d’un trimestre à l’autre, mais que la reprise était « plus lente que prévu ».

Bottarini a indiqué que le Mexique aurait un impact d’environ 15 millions de dollars sur les redevances.

LA CROISSANCE DU PARC HÔTELIER SOUS PRESSION

Le directeur général Mark Hoplamazian a déclaré que Hyatt adoptait une approche prudente quant au calendrier des ouvertures prévues plus tard dans l’année.

L’opérateur hôtelier basé à Chicago table désormais sur une croissance nette du nombre de chambres d’environ 6% sur l’ensemble de l’année, contre une prévision précédente de 6% à 7%.

« Les résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l’accélération de la croissance du revenu par chambre disponible (revPAR) pour le reste de l’année sont contrebalancés par le ralentissement de la croissance nette du nombre d’unités pour 2026, ce qui devrait entraîner une réaction négative sur le cours de l’action », a déclaré David Katz, analyste chez Jefferies.

L’indicateur de croissance du nombre de chambres a été un facteur plus déterminant pour la valorisation à Wall Street que le revPAR, et était susceptible de susciter une « réaction disproportionnée », a ajouté Katz.

Les analystes de J.P. Morgan ont également attribué la baisse du cours de l’action à la révision à la baisse des prévisions de croissance nette du nombre de chambres de Hyatt, que la société a justifiée par la nécessité de refléter la « pondération des ouvertures prévues » pour le reste de l’année.

L'action Hyatt s'échangeait autour de 168 dollars, après avoir progressé de près de 12% depuis le début de l'année.

Sport

Valeurs associées

HILTN WRLD HLDGS
322,110 USD NYSE 0,00%
HYATT HOTELS RG-A
178,170 USD NYSE -4,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sur cette photo fournie par l'administration militaire régionale de Dnipropetrovsk le 30 juillet 2026, un homme se recueille après une frappe russe dans le centre de l'Ukraine qui a laissé dix membres d'une même famille présumés morts ( Dnipropetrovsk Regional Military Administration / Handout )
    Nouveaux bombardements russes sur l'Ukraine, une famille décimée
    information fournie par AFP 30.07.2026 20:19 

    Une famille a été décimée dans une frappe de missile russe qui a anéanti leur maison tôt jeudi dans le centre de l'Ukraine lors de nouveaux bombardements massifs, le président Volodymyr Zelensky accusant Pyongyang d'avoir fourni ce projectile et exhortant à nouveau ... Lire la suite

  • L'OM retrouve le succès à domicile
    L'OM retrouve le succès à domicile
    information fournie par So Foot 30.07.2026 20:16 

    Olympique de Marseille 2-1 Nîmes Olympique Buts : Maupay (8 e ), Paixão (57 e ) // Doumbouya (3 e ) pour les Crocos Le choc des Olympiques qu’on n’attendait pas. Après leur succès inaugural en Côte d’Ivoire face au Yamoussoukro FC (0-3), puis la large défaite samedi ... Lire la suite

  • Une pèlerine iranienne brandit des drapeaux iraniens dont l'un comprend un portrait du guide suprême Ali Khamenei, tué dans un bombardement américain, le 29 juillet 2026 dans la ville-frontière de Zurbatiyah, en Irak ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    Le Pakistan fait état de négociations entre Washington et Téhéran
    information fournie par AFP 30.07.2026 20:12 

    Le Pakistan, médiateur dans le conflit entre Washington et Téhéran, a affirmé jeudi que les belligérants négociaient en vue d'une désescalade après une nouvelle série de bombardements américains sur l'Iran dans la nuit, et des tirs de représailles iraniens. En ... Lire la suite

  • Une compétition boycottée par l'UEFA dès septembre ?
    Une compétition boycottée par l'UEFA dès septembre ?
    information fournie par So Foot 30.07.2026 19:50 

    Pressing tout terrain. Alors que l’UEFA a déjà annoncé qu’elle boycottera les prochaines compétitions organisées par la FIFA, la Coupe du monde féminine, qui se déroulera au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027, ne sera pas nécessairement la première que les équipes ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 485,64 +0,92%
SANOFI
72,77 -8,95%
2CRSI
26,58 +11,40%
SOCIETE GENERALE
81,1 +5,71%
Pétrole Brent
89,18 -1,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank