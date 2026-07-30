Le Sénégal s'impose sans briller face au Kenya
Sénégal 1-0 Kenya
But : Mbengue (35 e ) pour les Lionnes de la Teranga
Après les poteaux carrés, place aux poteaux sénégalais. Les deux équipes étaient dans l’obligation de réagir après leurs défaites lors de la première journée face à l’Algérie (2-0) et au Maroc (4-0). C’est finalement le Sénégal qui s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0), sans être particulièrement rassurant pour autant.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer