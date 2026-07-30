Le Sénégal s'impose sans briller face au Kenya

Le Sénégal s'impose sans briller face au Kenya

Sénégal 1-0 Kenya

But : Mbengue (35 e ) pour les Lionnes de la Teranga

Après les poteaux carrés, place aux poteaux sénégalais. Les deux équipes étaient dans l’obligation de réagir après leurs défaites lors de la première journée face à l’Algérie (2-0) et au Maroc (4-0). C’est finalement le Sénégal qui s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0), sans être particulièrement rassurant pour autant.…

LB pour SOFOOT.com