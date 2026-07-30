L’UEFA est-elle un contre-pouvoir crédible face à la FIFA ?

L’UEFA menace de boycotter les compétitions de la FIFA si Gianni Infantino persiste dans son projet de société commerciale. Mais ne nous trompons pas, il ne s’agit ni d’une révolte, et encore moins d’une révolution.

Un séisme. Pour une fois, le terme n’est pas galvaudé. À peine se terminait une Coupe du monde saturée de polémiques (racisme, ingérence politique, …), que le football s’offre une crise inattendue, inédite dans sa nature, dont l’ampleur et les conséquences nous échappent encore. Réunies en urgence, les fédérations européennes réunies dans l’UEFA ont rendu public un communiqué officiel, approuvé à l’unanimité des 55 membres (apparemment, la Tchéquie aurait rétropédalé) rejetant en bloc le projet fou de Gianni Infantino d’ouvrir des parts de ses compétitions de FIFA – dont la Coupe du monde – à des investisseurs privés.

« À la suite des discussions d’aujourd’hui, aucune équipe nationale de l’UEFA ne participera à une compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d’actualité, sauf si elles sont abandonnées dans leur intégralité, avec l’assurance que la FIFA n’ouvrira plus jamais ses compétitions à des investisseurs privés », peut-on y lire. Pour mémoire, derrière ces derniers se cachait un fonds lié à la famille de Donald Trump, via le frère de son gendre.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com