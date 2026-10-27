Hunyvers renoue avec la croissance... mais prévoit une perte d'exploitation annuelle

Le spécialiste des véhicules de loisir et du nautisme a revu à la baisse ses perspectives de rentabilité, malgré une accélération de son activité en fin d'exercice.

Hunyvers a enregistré un chiffre d'affaires de 124,7 millions d'euros sur son exercice 2025-2026, en hausse de 1,7%. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus du pôle nautisme ont augmenté de 24,5%, à 24,3 MEUR, tandis que ceux des véhicules de loisir ont reculé de 2,7%, à 100,4 MEUR.

La rentabilité a toutefois été pénalisée par les efforts de déstockage dans les véhicules de loisir et par les fermetures temporaires de concessions nautiques liées aux incendies de l'été. Hunyvers abandonne ainsi son objectif de progression de la rentabilité opérationnelle et prévoit désormais un résultat d'exploitation négatif.

Pour 2026-2027, le groupe souligne une visibilité limitée sur ses marchés. Il prévoit par ailleurs de finaliser au premier trimestre calendaire 2027 l'acquisition de 51% du groupe IBH, qui réalise environ 60 MEUR de chiffre d'affaires.

Le titre Hunyvers a conclu la séance sur un repli d'environ 2%. Depuis le début de l'année, il affiche une contraction de l'ordre de 44%.