Hunyvers publie son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice 2025-2026

o Retour à la croissance sur l’exercice, avec un chiffre d’affaires de 124,7 M€ (+1,7%)
o Une dynamique au quatrième trimestre (+4,9%, à 37,8 M€) portée par le pôle Nautisme (+41,5%)
o Un résultat d’exploitation désormais attendu négatif sur l’exercice, sous l’effet du déstockage volontariste dans le pôle VDL et des fermetures de concessions dans le Nautisme (incendies de fin juillet)
o Un exercice 2026-2027 qui devrait être marqué par la finalisation de l’acquisition du groupe IBH (attendue début 2027)
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