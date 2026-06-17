Communiqué de presse HUNYVERS
Hunyvers publie les résultats du premier semestre de son exercice 2025-2026
o Un chiffre d’affaires de 47,6 M€ à fin février, en repli limité sur six mois (-2,2%) et quasiment stable au deuxième trimestre (-0,9%)
o Taux de marge brute en progression à 21,4% (+0,4 point) et perte d’exploitation (-3,0 M€) intégrant l’effet saisonnalité structurellement défavorable
o Un solide carnet de commandes, tant dans le VDL que dans le Nautisme
o Perspectives favorables pour la seconde moitié de l’exercice
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