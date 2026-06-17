Communiqué de presse HUNYVERS
Hunyvers entre en négociations exclusives en vue de l’acquisition de 51% du groupe IBH
o Avec 10 concessions dans les VDL et un chiffre d'affaires d'environ 60 M€, le rapprochement avec IBH serait le plus structurant réalisé à ce jour par Hunyvers
o Une opération en parfaite complémentarité géographique, qui imposerait le nouvel ensemble comme numéro deux du marché français des VDL, avec un total de 25 concessions
o Des synergies opérationnelles identifiées sur toute la chaîne de valeur, dont la préparation et livraison de véhicules
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