Huntington Bancshares recule légèrement après la révision à la baisse de sa notation par Jefferies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - ** L'action de la banque régionale Huntington Bancshares HBAN.O a légèrement reculé après que Jefferies a abaissé sa recommandation de "acheter" à "conserver"

** La société de courtage invoque des inquiétudes persistantes concernant l’intégration de l’acquisition et l’incertitude quant aux coûts de financement

** HBAN a conclu un accord en vue d’acquérir Cadence Bank en octobre 2025, dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’un montant de 7,4 milliards de dollars

** "Nous considérons que la pression sur le coût des dépôts due à la concurrence est le principal facteur déterminant à partir de maintenant, d’autant plus que HBAN se tourne vers de nouveaux marchés en expansion" - Jefferies

** La société de courtage a également abaissé son objectif de cours de 21 à 19 dollars, ce qui représente tout de même une hausse potentielle de 6,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Sur 19 analystes, 15 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat" et quatre la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 20 dollars - données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 2,1 % depuis le début de l'année