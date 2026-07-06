 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Huntington Bancshares recule légèrement après la révision à la baisse de sa notation par Jefferies
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 17:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - ** L'action de la banque régionale Huntington Bancshares HBAN.O a légèrement reculé après que Jefferies a abaissé sa recommandation de "acheter" à "conserver"

** La société de courtage invoque des inquiétudes persistantes concernant l’intégration de l’acquisition et l’incertitude quant aux coûts de financement

** HBAN a conclu un accord en vue d’acquérir Cadence Bank en octobre 2025, dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’un montant de 7,4 milliards de dollars

** "Nous considérons que la pression sur le coût des dépôts due à la concurrence est le principal facteur déterminant à partir de maintenant, d’autant plus que HBAN se tourne vers de nouveaux marchés en expansion" - Jefferies

** La société de courtage a également abaissé son objectif de cours de 21 à 19 dollars, ce qui représente tout de même une hausse potentielle de 6,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Sur 19 analystes, 15 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat" et quatre la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 20 dollars - données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 2,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HUNTINGTON BANCS
17,8150 USD NASDAQ -0,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ancien général syrien et accusé Khaled al-Halabi (c) cache son visage alors qu'il est escorté par des agents de justice pour son procès au tribunal régional de Vienne, le 1er juin 2026 en Autriche ( AFP / Joe Klamar )
    A Vienne, deux tortionnaires syriens condamnés à huit ans de prison
    information fournie par AFP 06.07.2026 18:45 

    Un ex-général et un ancien policier syriens ont été condamnés chacun à huit ans de prison lundi à Vienne, pour des faits de torture à l'encontre de 21 opposants au régime de Bachar al-Assad entre avril 2011 et mars 2013 à Raqqa. Ce procès a été particulièrement ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF, un appareil produit par Lockheed Martin. (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Trump annonce que Sikorsky financera l'héliport de la Maison Blanche
    information fournie par Reuters 06.07.2026 18:44 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation et de la déclaration de Lockheed) par Bo Erickson et Jarrett ... Lire la suite

  • ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )
    L'activité dans les services ralentit en juin aux Etats-Unis mais reste positive
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.07.2026 18:35 

    L'activité dans les services a ralenti au mois de juin aux Etats-Unis, faisant un peu moins bien qu'attendu par les marchés, avec un recul de la majorité de ses sous-indices, selon les données publiées lundi par la fédération professionnelle ISM. Sur le mois écoulé, ... Lire la suite

  • L'ayatollah Ali Khamenei durant une conférence de presse organisée pendant les législatives iraniennes, à Téhéran, le 10 mai 2024 ( AFP / ATTA KENARE )
    Téhéran noir de monde pour la procession funèbre de Khamenei
    information fournie par AFP 06.07.2026 18:15 

    Une marée humaine est descendue lundi dans les rues de Téhéran pour saluer le cortège funèbre de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, au troisième jour d'obsèques nationales conçues comme une démonstration de force et d'unité. Des images de l'AFP montrent des artères ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
39,24 +8,04%
CAC 40
8 479,87 -0,33%
GENFIT
13,4 +3,55%
Pétrole Brent
71,78 +0,31%
HAFFNER ENERGY
0,2505 +15,44%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank