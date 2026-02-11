Humana prévoit une pression sur les bénéfices en 2026 en raison d'une baisse des notes de qualité

La baisse des notes de qualité a un impact sur les paiements de primes Medicare Advantage

Prévisions de bénéfices pour 2026 inférieures aux estimations de Wall Street

Annonce d'une perte trimestrielle inférieure aux prévisions

Humana HUM.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, car il s'attend à ce que des évaluations de qualité inférieures pour les plans Medicare Advantage pèsent sur ses performances, ce qui a fait baisser les actions de l'assureur maladie de 7% dans les échanges avant le marché.

La baisse de la qualité des plans destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux personnes handicapées est devenue une préoccupation majeure pour 2026, car elle pourrait coûter à Humana, qui en tire l'essentiel de ses revenus, des millions de dollars en bonus versés par le gouvernement américain.

"Bien qu'il ne soit pas choquant que les prévisions de bénéfices de Humana pour 2026 soient beaucoup plus basses, la forte augmentation du nombre de membres semble susceptible de réduire les marges plus que le marché ne le prévoyait", a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

Humana prévoit que le nombre de membres individuels de Medicare Advantage (MA) en 2026 augmentera d'environ 25 % par rapport à l'année précédente, et qu'environ 45 % de ses membres seront inscrits dans des plans notés 4 étoiles et plus.

Alors que ses principaux concurrents se retirent du marché de l'assurance-maladie, les analystes ont déclaré que les prévisions de croissance du nombre d'adhérents de Humana se situaient dans le haut de la fourchette des attentes des investisseurs.

Les nouveaux membres ne sont généralement pas aussi rentables que les membres plus anciens et peuvent entraîner des coûts plus élevés pour les assureurs.

Humana s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action en 2026 soit d'au moins 9 dollars, contre une estimation de 11,92 dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le niveau de conservatisme dans les perspectives initiales de 2026 est plus élevé que d'habitude pour tenir compte de l'environnement dynamique, a déclaré la société dans ses remarques préparées.

Humana a revu ses tarifs et ajusté ses prestations pour consolider ses bénéfices tout en faisant face aux pressions persistantes sur les coûts qui ont saisi le secteur depuis plus de deux ans.

La société a annoncé un ratio trimestriel de coûts médicaux, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacrées aux soins médicaux, de 93 %, ce qui correspond à peu près aux attentes des analystes.

Elle a enregistré une perte ajustée de 3,96 dollars par action au quatrième trimestre, contre une perte estimée à 4,01 dollars par action.